Zapatero, sobre el montaje del PP con IA contra Sánchez: "Demuestra quién tiene inteligencia natural"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha ironizado con "la tendencia" del PP a "encargar la tarea a otros" tras el montaje hecho con Inteligencia Artificial en el que aparecían Pedro Sánchez y otras personas implicadas en presuntos casos de corrupción del Gobierno como si estuvieran en el programa de Telecinco 'La isla de las tentaciones'.

"La tendencia que tiene el Partido Popular a no esforzarse y a encargar la tarea a otros, ¿no? Hay que esforzarse. Póngale usted su propia creación y no encargue, no subarriende a la Inteligencia Artificial ese montaje, que por cierto, lo único que ha conseguido es crearnos una crisis internacional", ha comentado en una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press.

Zapatero ha proseguido asegurando que el uso de la Inteligencia Artificial "demuestra quién tiene inteligencia natural", y ha comparado esta tecnología con el azúcar: "Comprendo que es atractivo, pero es como el azúcar, es muy atractivo, pero ya se sabe lo que pasa, no son buenos nutritivamente", ha agregado.

Las declaraciones del expresidente tienen lugar después de que el PP lanzara una campaña en redes para denunciar la "corrupción" del PSOE y del Gobierno aprovechando el final del programa 'La isla de las tentaciones'. A través de un vídeo elaborado con IA, los de Feijóo denunciaban "la isla de las corrupciones", con imágenes de Sánchez, su esposa Begoña Gómez o el exasesor de Transportes Koldo García en bañador en una isla de República Dominicana.

Dicho esto, Zapatero ha cargado contra el PP afirmando que "no encuentran el tono", después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, asegurase que Pedro Sánchez acudía a una cumbre en Ucrania con otros primeros ministros europeos y líderes de Bruselas "a figurar".

"Oí decir al señor Feijóo que el presidente Sánchez había ido ahí a figurar. Esto es muy fuerte. O sea, que nuestro presidente del Gobierno va con todos los presidentes a una cumbre, nada más y nada menos, en medio de la guerra de Ucrania, y lo único que se le ocurra decir (a Feijóo) es que Sánchez ha ido ahí a figurar", ha lamentado.

El exdirigente socialista ha reivindicado la oposición al Gobierno como "fundamental" en democracia, pero ha recalcado la necesidad de que el PP "tenga un poquito más de respeto y de imaginación", porque aunque toda crítica es necesaria, le gustaría oír a Feijóo "alguna vez un tono más simpático".