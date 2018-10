Zapatero y Moratinos continuarán su viaje por América Latina y se verán con Evo Morales en Bolivia

Actualizado 26/02/2015 14:32:40 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos se reunirán este viernes con el presidente de Bolivia, Evo Morales, después de haberse visto en Cuba con el presidente Raúl Castro, han informado fuentes conocedoras de este viaje.

Según han indicado estas fuentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores está al corriente de esta 'gira' del expresidente del Gobierno, cuya primera parada ha generado polémica. El jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, ha tildado de "acto de deslealtad" la reunión con Castro.

Exteriores asegura que no hubo ningún tipo de coordinación previa a la visita. Sin embargo, la portavoz socialista de Asuntos Exteriores en el Congreso, Trinidad Jiménez, ha asegurado que se informó del viaje el pasado 17 de febrero. Entonces, ha dicho, no se comunicó la agenda porque no se tenía, pero después se informó al embajador.

MORATINOS HABLÓ CON GONZALO ROBLES

Además, fuentes conocedoras de este viaje han asegurado que el exministro Moratinos habló también con el secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles. Según han indicado, la cooperación al desarrollo --asunto al que Zapatero otorgó mucha importancia en sus mandatos-- es uno de los temas centrales del viaje.

También lo será, han asegurado, en el encuentro que tienen previsto mantener en Bolivia con Evo Morales, una reunión de la que también tiene conocimiento Exteriores, aseguran.