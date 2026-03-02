Zapatero niega contactos para la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista: "Una patraña absoluta"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tachado este lunes de "patraña absoluta" las informaciones que apuntan a que él hizo de "enlace" para la supuesta financiación irregular de la Internacional Socialista o del PSOE.

Lo ha dicho en la comisión del Senado que investiga asuntos como el 'caso Koldo' en respuesta a la senadora de UPN, María del Mar Caballero, quien le ha preguntado si sabe algo del "famoso sobre de Petróleos de Venezuela" que la ahora presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, habría entregado cuando era vicepresidenta, al empresario Víctor de Aldama.

Según este empresario, que está siendo investigado en varios casos de corrupción, "podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE". Inicialmente, Aldama había sido citado este miércoles en la Audiencia Nacional para entregar ese sobre al juez Ismael Moreno, pero esa citación ha sido suspendida 'sine die'.

Zapatero se ha quejado de que se llegara a hablar de "200 millones de euros" y de cuentas bancarias suyas en San Petersburgo. "Es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de ese sobre, no existe", ha dicho, antes de negar que tuviera relación con Aldama.

SÓLO HORA Y CUARTO CON ALDAMA DE VENEZUELA A DOMINICANA

En este punto, ha explicado que sólo ha coincidido con él "una hora y cuarto" en un vuelo de Venezuela a República Dominicana. Según ha relatado, estando en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia venezolana, alguien del Gobierno de Nicolás Maduro le preguntó si tenía inconveniente en que le acompañara en el trayecto un empresario español y él accedió.

Viajaron en un avión de Conviasa, alquilado por el Ejecutivo venezolano, no se acuerda de qué hablaron en el viaje y no le ha vuelto a ver, ni ha tenido ninguna relación con Aldama. "Cero", ha enfatizado, negando también, en contra de lo publicado, que se haya reunido con él en Caracas en un piso que supuestamente le habrían "cedido".