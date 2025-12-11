Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el acto de homenaje a José Enrique Serrano Martínez, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha negado estar preocupado por las recientes detenciones de del presidente y del CEO de la aerolínea Plus Ultra y rechaza que le puedan afectar.

Al ser preguntado directamente sobre si le pueden salpicar los arrestos, ha respondido que "no" sin aportar más detalles, a la entrada del acto de presentación del libro de discursos parlamentarios del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Zapatero ha realizado estas declaraciones después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya detenido este mismo jueves a Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y CEO de Plus Ultra, respectivamente, por presunto blanqueo de capitales.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario. Ese mismo juzgado archivó en el año 2023 otra causa que investigaba presuntas irregularidades en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia.

Recientemente, Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos --actualmente en prisión preventiva-- afirmó que su padre había sido presionado por Zapatero para aprobar el rescate de la mencionada compañía aérea.

El Partido Popular también ha hecho alusiones en el pasado a los vínculos entre la aerolínea y el expresidente socialista al que considera "facilitador" de la operación de rescate.