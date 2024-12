Zapatero, sobre si Maduro es un dictador o un demócrata: "Ha ganado muchas elecciones y la última está ahí el debate"

Dice que "nunca" ha intentado buscar otro destino para Maduro y defiende su "capacidad de diálogo" con él: "Nunca" la va a negar

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "ha ganado muchas elecciones" y, respecto la última de las elecciones, ha expresado que "está ahí el debate" sobre las actas, al ser preguntado si considera que es un dictador o un demócrata.

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que el expresidente ha contestado que "es un debate muy intenso" puesto que en Venezuela hay un conflicto político que se "arrastra" desde hace décadas. "Llevo casi 20 años intentando que aquello no acabe en una confrontación civil, que hemos estado algún momento cerca", ha declarado.

Zapatero ha asegurado que "nunca" ha intentado buscar otro destino para Maduro, y que su "capacidad de diálogo" con el mandatario y con el Gobierno venezolano es "evidente" y "real", alegando que "procura mantenerla" y que "nunca" la va a negar.

Al hilo, ha esgrimido que su posición no es "hacer de juicio u órgano electoral" y que la "mejor" manera de que la situación en Venezuela "no acabe mal" es intentando dialogar, argumentando que debe mantener una "prudencia pública" y no hacer pronunciamientos al respecto. "No me toca a mí hacer eso en términos políticos porque la oposición son los primeros que saben que debo tener mucha prudencia y mucha reserva", ha recalcado.

Asimismo, ha recordado que la llegada a España el pasado mes de septiembre del principal candidato opositor en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, Edmundo González, vino "fundamentalmente" por su propia intermediación y en un momento que era "muy delicado".

"Hay dos formas de entender Venezuela, dos formas de entender la democracia: unos creen que están sometidos a un golpe de Estado permanente y por lo tanto ejercen una política que es la que hemos visto de presos", ha explicado, para después concluir que "hay un consenso roto y ahora más roto todavía", pero que no hay que "perder la esperanza" de lograr un diálogo político y un escenario institucional en el país.

NO SABÍA QUE DELCY RODRÍGUEZ VENÍA A ESPAÑA

Por otra parte, Zapatero ha alegado que no estuvo al corriente de la visita a España en enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que se enteró "esa misma noche cuando ya se había montado el lío".

Ha transmitido que su impresión es que el entonces ministro José Luis Ábalos "no fue consciente" de que existía una sanción que le prohibía a Rodríguez pisar territorio nacional.

Con ello, ha concluido que a veces "hay algo azaroso e imprevisto" que provoca que ocurran situaciones "extrañas" pero que "quizá hubiera sido mejor" dar una versión "más natural" de las cosas.

SE FÍA DE PUIGDEMONT

En clave nacional, Zapatero ha asegurado que se fía del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, de quien ha dicho que es una persona que habla "claro" y del que valora su nueva actitud de diálogo.

El exdirigente socialista se ha pronunciado también sobre la presunta implicación de Ábalos en el 'caso Koldo', asegurando que le ha producido una "cierta sorpresa".

Además, Zapatero ha afirmado que es amigo del exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato y que cuando se vean le pedirá que le explique "por qué fue al notario", algo que no acaba de entender.