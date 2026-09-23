Zarrías desliga al PSOE de un intento de soborno a la empresaria que dice que dio 90.000 euros: "Ni una prueba"

Archivo - El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el caso ‘Leire Díez’, en los juzgados de Plaza Castilla, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, imputado en el 'caso Leire Díez', ha asegurado que el PSOE es ajeno "por completo" al soborno que presuntamente el partido le ofreció a la empresaria Carmen Pano para que negase haber llevado 90.000 euros a la sede socialista por orden del conseguidor Víctor de Aldama, y que no hay "ni una prueba" de que eso sea cierto.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez.

Mediante dicho escrito, Zarrías pide al juez que admita el recurso interpuesto por la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, en el que solicita una serie de pruebas para demostrar que la organización socialista "es ajena por completo al ofrecimiento de un soborno".

Pano declaró ante el juez como testigo el pasado junio que De la Hoz, enviada por el PSOE, le habría ofrecido a ella y a su chófer unos 250.000 euros si negaba que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y así, "salvar el culo" al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Koldo, ambos condenados por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas'.

En su escrito, Zarrías señala que "existen vehementes indicios de que --Pano-- está mintiendo", y señala que el propio Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por el 'caso mascarillas', aseguró en una declaración como investigado en 2026 que eso era "ridículo" y "absolutamente falso".

Asimismo, el exdirigente socialista acusa a la Fiscalía Anticorrupción de "la manipulación de los presupuestos de hecho" en su planteamiento, en el que parte "de que lo declarado por Pano es cierto".

"No hay ni una sola prueba de que Pano esté diciendo la verdad en lo que afirma. Por el contrario, existen vehementes indicios de que está mintiendo", subraya.

Por otro lado, insiste en que no conoce "de nada" a Leire Díez ni a Pano, y ha reiterado su interés en que se practiquen una serie de pruebas "útiles y pertinentes", que demostrarían que esta tesis de Anticorrupción "ni es correcta ni se sostiene de ninguna de las maneras".

Y lamenta que "se esté construyendo una causa artificiosa, articulada sobre una fantasmal e inexistente organización criminal".