El 112 recibió en Navarra más de 670.000 llamadas en 2025, una media de 1.836 al día, un 2,6% más que en 2024

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió en Navarra más de 670.000 llamadas en 2025, una media de 1.836 al día, un dato que supone un incremento de un 2,6% respecto al año 2024.

En cuanto a los incidentes, el año pasado se gestionaron un total de 322.778, casi un 5% más que en 2024, cuando fueron 307.592. De estos, el 82,81% fueron urgencias sanitarias.

El Gobierno de Navarra ha celebrado este miércoles el Día Europeo del teléfono único de emergencias 112, que se conmemora cada 11 de febrero, en un acto en el que este año se ha reconocido a un niño de 10 años, William Arthur, por realizar una actuación destacada en el ámbito de las emergencias.

Concretamente, el pasado 5 de febrero llamó al 112 desde su casa, alertando de que su madre se había desmayado y caído. Para atender esta urgencia, se movilizaron recursos del Servicio de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y efectivos de la Policía Municipal de Pamplona. Finalmente, se trataba de una fuga de gas en su domicilio.

El Ejecutivo foral ha querido reconocer a este menor por "su valentía y dominio de la situación", ya que "supo llamar al teléfono adecuado y colaboró en todo momento con el personal que le atendía". El director general de Interior, Salvador Díez, le ha felicitado por su "valiente actuación, que permitió salvar la vida de su madre y la suya", y le ha hecho entrega de unos obsequios del 112.

Díez ha destacado la importancia de enseñar desde "edades muy tempranas la utilización del 112 como el número de atención y respuesta ante las emergencias", para que los niños "sepan cómo contactar con los servicios de emergencias y cómo actuar".

En este sentido, ha destacado que el pasado año se elaboró y se distribuyó entre los centros escolares de la Comunidad foral un tríptico en castellano y euskera dirigido a menores, que utiliza la idea de que "todas las personas tenemos una boca", una nariz y dos ojos para que los niños la asocien al teléfono de emergencias 112 y lo recuerden con facilidad.

El director general, durante su intervención, ha mostrado su "agradecimiento" a todos los agentes implicados en la gestión de la emergencia, especialmente "al personal de Protección Civil y Emergencias y a las y los operadores de la Sala 112, que atienden un número muy elevado de llamadas, muchas veces complicadas y sensibles, y lo hacen de la mejor forma posible".

Este servicio hace de Navarra "una comunidad segura y preparada para dar una respuesta eficaz a la emergencia". Ha remarcado también la "importancia de la gestión y coordinación entre los servicios que atienden este tipo de situaciones de emergencia.

"Desde la Dirección General de Interior, se realiza un trabajo intenso en la prevención y en la propia emergencia, y trabajamos por reforzar un intercambio ágil de información entre los distintos servicios y el despliegue coordinado de los mismos", ha dicho Díez.

UNA MEDIA DE 1.836 LLAMADAS AL DÍA

Por su parte, el director del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, José Joaquín Pascual, ha desgranado los datos del Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra en 2025.

El servicio recibió un total de 670.361 llamadas, lo que supone una media de 1.836 al día. Este dato supone un incremento de un 2,6% respecto al año 2024. En cuanto a los incidentes, el año pasado se gestionaron un total de 322.778, casi un 5% más que en 2024, cuando fueron 307.592. De estos, el 82,81% fueron urgencias sanitarias.

Además, en 2025 se movilizaron 264.850 recursos, de los que el 56,85% fueron de atención primaria, seguidos por un 15,35% de vehículos de Policía Foral y un 14,96% de ambulancias de Soporte Vital Básico. Estos recursos han supuesto un incremento del 17,25% respecto al año 2024, en el que se movilizaron 225.879.