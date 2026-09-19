Un 14% de los navarros toma tranquilizantes para la ansiedad o para dormir

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PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 14% de los navarros consume tranquilizantes para dormir o para la ansiedad, según una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Las mujeres consumen más que los hombres (18% frente a un 10%) y, por tramos de edad, su consumo es mayor entre los adultos de 30 a 45 años (21%).

En una nota de prensa, Irache ha recordado que sólo se deben tomar estos medicamentos "bajo una estricta supervisión médica y evitar así riesgos innecesarios. Es conveniente acudir al médico o especialista ante cualquier síntoma de ansiedad. Será este profesional quien determine cuál es la dolencia".

Ha señalado que el 55% de las personas buscan en internet información para cuidar su salud o alimentación. "Si no consulta con profesionales sanitarios, estas búsquedas pueden llevar a diagnósticos erróneos o consumos inadecuados de medicamentos, lo que puede ser, no solo ineficaz, sino dañino para la salud", ha advertido.

Por otro lado, ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento "advirtió hace unos meses de la creciente amenaza que supone la publicidad y venta en línea de medicamentos ilegales en toda la Unión Europea".

"Estos productos, que a menudo se venden a través de sitios web fraudulentos, perfiles falsos y se promocionan en las redes sociales, no están autorizados y no cumplen las normas necesarias de calidad, seguridad, eficacia y correcta información. Algunas incluso utilizan de forma indebida los logotipos oficiales para hacer creer a los usuarios que están en una página autorizada y les lanzan consejos falsos", explican desde Irache.

Al no haber pasado controles de autorización, "no hay garantía alguna de que lo que se adquiera sea un medicamento auténtico, puede que ni siquiera contengan el principio activo que anuncian o que incluyan niveles nocivos de impurezas u otras sustancias dañinas para la salud".

Por ello, ante dificultades para dormir o un estado de ansiedad, "es necesario acudir al médico para que éste diagnostique adecuadamente el estado del paciente y determine el tratamiento a seguir, ya sea una terapia psicológica, la prescripción de medicamentos o cualquier otra indicación", insisten desde la asociación.

Si hay prescripción de fármacos "es muy importante preguntar e informarse adecuadamente del proceso a seguir, la frecuencia de consumo, la duración o cualquier duda que pueda surgir, unas cuestiones que, en cualquier caso, deben ser comunicadas por iniciativa del médico".

Igualmente, Irache ha subrayado que, si al finalizar el tratamiento, sobran medicamentos, lo más conveniente es llevarlas, con su caja y prospecto, al punto SIGRE, ubicado en las farmacias, "donde recibirán una correcta gestión medioambiental".