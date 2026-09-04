El 19 de septiembre finaliza el plazo para presentarse al sorteo de catorce parcelas en las huertas de ocio de Aranzadi

Imagen de un huerto urbano - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la cooperativa Gure Sustraiak han abierto plazo hasta el 19 de septiembre para solicitar la concesión de catorce parcelas de huertas de ocio en el parque de Aranzadi.

La adjudicación se llevará a cabo mediante un sorteo al que podrán apuntarse personas empadronadas en Pamplona. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma online a través de un cuestionario digital o de forma presencial en Casa Gurbindo (Vuelta de Aranzadi, 8), en este caso, los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13 horas.

Las parcelas se adjudican por un periodo de ocho años, pudiéndose renunciar a ellas en cualquier momento. El precio del alquiler es de 4,15 euros por metro cuadrado y año. Cada huerta tiene una superficie diferente, que es aproximadamente de unos 100 m2.

El sorteo será público y ante notario el martes 13 de octubre a las 9 horas en Casa Gurbindo. Los resultados se harán públicos tanto en la página web municipal, www.pamplona.es, como en la web de Gure Sustraiak, así como los plazos y el modo de presentar la documentación necesaria para confirmar la adjudicación.

Pueden presentarse a esta convocatoria personas empadronadas en Pamplona que estén al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y que no sean titulares de alguna de las parcelas de las huertas de ocio de Aranzadi que no salgan a sorteo en esta ocasión.

Es decir, no se podrá concurrir al sorteo si ya se es titular de una huerta de ocio en ese mismo espacio o si alguien de su unidad familiar (entendida esta como convivientes y familiares de primer grado, aunque estos no sean convivientes) es también titular.

Tampoco se podrán presentar al sorteo dos o más personas de una misma unidad familiar. Por último, no podrán concurrir aquellas personas que hayan sido privadas previamente de una parcela, previo expediente sancionador.

La creación, hace más de 15 años, de las huertas de ocio de Aranzadi pretendía "recuperar y acercar a la ciudadanía un uso agrícola y de producción de alimentos en un meandro con una clara vocación hortícola y que tradicionalmente alimentó a Pamplona con su variedad de productos".

Desde junio de 2025, la gestión de estas huertas ha sido asumida por la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro Granja Escuela Gure Sustraiak S.Coop IS, que es quien gestionará las inscripciones, el sorteo y la lista de espera que se genere.

La información sobre las huertas de ocio de Aranzadi y sobre este sorteo se puede consultar en https://www.pamplona.es/sorteohuertasaranzadi y en https://www.granjaescuelaguresustraiak.com/sorteo-aranzadi-2....