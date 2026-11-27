Infografía sobre la situación del VIH en Navarra en el último quinquenio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

En 2025 se diagnosticaron 21 nuevas infecciones de VIH en Navarra, observándose un descenso respecto a años anteriores, en los que los registros no habían bajado de 27 casos. La tasa del pasado año es la más baja de toda la serie histórica (3,1 casos por 100.000 habitantes), es inferior a la tasa de España (6,6 por 100.000) y se sitúa entre las cuatro comunidades autónomas con menor incidencia, según destaca el último boletín del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Este descenso ha continuado entre enero y octubre de 2026, con el diagnóstico de 13 nuevos casos de infección por VIH, frente a los 19 del mismo periodo de 2025. "Esta tendencia contrasta con el número creciente de personas que viven con este virus, como consecuencia de que los avances en el tratamiento permiten vivir más y con mayor calidad de vida", señalan desde el Gobierno de Navarra.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra el 1 de diciembre, el Departamento de Salud incide en la importancia de la educación afectivo sexual "desde un enfoque positivo e integrador, promocionando estilos de vida saludables, fomentando el uso de medidas preventivas, como el preservativo tanto masculino como femenino, y evitando prácticas sexuales de riesgo, como medidas eficaces para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)". Asimismo, destaca la relevancia de "las habilidades relacionales para romper la cadena de trasmisión de estas infecciones y recuerda que la comunicación y la negociación en las relaciones son fundamentales".

Navarra implantó en 2020 el programa de profilaxis pre-exposición, dirigido a personas que mantienen conductas sexuales de riesgo. Consiste en la toma continua de un fármaco antiviral que ha demostrado eficacia para prevenir la infección en el caso de exposición al VIH. Se puede acceder a esta profilaxis a través de las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual de los servicios de Microbiología Clínica y de Enfermedades Infecciosas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así como por derivación a estas consultas desde los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSyR). Actualmente, hay 262 personas siguiendo esta profilaxis.

TRANSMISIÓN SEXUAL, PRINCIPAL RESPONSABLE DE LAS NUEVAS INFECCIONES

Según los datos del último Boletín de Salud Pública, en el quinquenio 2021-2025 se registraron 159 infecciones de VIH, el 87% en hombres. Las prácticas sexuales de riesgo entre hombres fueron el principal mecanismo de transmisión, responsable del 61% de los casos, seguidas de las prácticas heterosexuales de riesgo (36%) y otro mecanismo probable de transmisión o desconocido (3%). El 90% de los casos en mujeres fue por transmisión heterosexual. En los últimos cinco años no se ha realizado ningún diagnóstico en personas usuarias de drogas por vía parenteral.

La edad media al diagnóstico fue de 37,6 años. El 91% de las infecciones detectadas se produjeron en personas menores de 55 años. El 70% de los nuevos diagnósticos en hombres y el 76% en las mujeres se realizaron en menores de 45 años.

Cuando la infección por VIH se diagnostica pronto y se sigue un tratamiento correcto, la expectativa y calidad de vida son parecidas a las de las personas sin esta infección. El problema surge cuando el diagnóstico de VIH se demora y la infección va deteriorando el sistema inmune, con riesgo de que aparezcan complicaciones. La proporción de diagnósticos tardíos -con recuento de linfocitos CD4+ menor de 350- aumentó ligeramente respecto al quinquenio anterior (2016-2020), pasando de un 44% a un 53%. Los diagnósticos tardíos fueron más frecuentes entre las personas que adquirieron la infección por prácticas heterosexuales de riesgo (65%). La frecuencia de diagnósticos tardíos fue similar en mujeres (52%) y en hombres (54%), en personas originarias de otros países (54%) y en población autóctona (51%). El 28% de los 159 nuevos diagnósticos de VIH presentaban menos de 200 linfocitos, por lo que se consideran infecciones en estadio avanzado.

Las personas con infección por VIH que no realizan un tratamiento adecuado sufren un deterioro progresivo de su sistema inmune. De este modo, pueden llegar a desarrollar enfermedades y complicaciones muy graves que suelen requerir hospitalización y pueden ser mortales. Este estadio se denomina sida y la incidencia ha descendido hasta situarse en 4 casos en 2025.

Sin embargo, todavía se siguen produciendo diagnósticos simultáneos de VIH y sida, de manera que la infección ha pasado desapercibida durante años. De 29 diagnósticos de sida en el periodo 2021-2025 hubo 23 (79%) que desconocían que estaban infectados por el VIH hasta que presentaron síntomas e ingresaron en el hospital con las enfermedades graves que caracterizan el diagnóstico de sida. Seis eran hombres que habían tenido sexo con hombres, cuatro mujeres, 10 varones que habían tenido exposiciones heterosexuales de riesgo y tres habían tenido otro mecanismo de transmisión o desconocido. En este tiempo, se registró el fallecimiento de 78 personas que tenían el virus, de las cuales 12 fueron por causas relacionadas con la infección.

A finales de 2025 había 1.278 personas con residencia habitual en la Comunidad foral con diagnóstico de infección por VIH que estaban en seguimiento. Por otra parte, se estima que otras 80-110 personas tienen el VIH pero no están diagnosticadas y, al no estar recibiendo tratamiento, el virus puede estar deteriorando su sistema inmunitario.

DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VIH Y OTRAS ITS

El Gobierno de Navarra ha destacado que el diagnóstico precoz de las infecciones de VIH "aporta beneficios a la persona afectada, porque el comienzo temprano del tratamiento mejora su pronóstico y calidad de vida", y también, al conjunto de la población, ya que disminuye la probabilidad de transmisión.

Así, aunque el tratamiento de las personas infectadas y la profilaxis pre-exposición reducen de forma muy eficaz la transmisión, siguen produciéndose nuevas infecciones, lo que se debe a la existencia de personas que tienen el virus y bien lo desconocen o bien no cumplen correctamente con las pautas de tratamiento, todo ello en un contexto de alta frecuencia de prácticas sexuales de riesgo. Ante esta situación, Salud recomienda la utilización de medidas preventivas (sobre todo preservativo masculino y femenino) cuando se tienen relaciones sexuales.

Además, puesto que las infecciones de transmisión sexual potencian el riesgo de transmisión del VIH, el diagnóstico precoz y tratamiento correcto de estas infecciones es fundamental para la prevención del VIH.

En el caso de las personas seropositivas que son madres, la sustitución de la lactancia materna por la alimentación con fórmula adaptada es fundamental para evitar la transmisión del VIH al hijo o hija, según las recomendaciones científicas nacionales e internacionales. De hecho, Salud tiene un programa para dispensar de manera gratuita, durante el primer año de vida, leche de fórmula adaptada a lactantes de madres seropositivas residentes en Navarra.

Por todo ello, ante la sospecha de infección o exposición sexual de riesgo importante, se recomienda acudir al sistema sanitario. La prueba del VIH se puede solicitar en los centros de salud, CASSyR, centros de atención continuada, servicios de Urgencias, asociaciones Sare y Comisión Ciudadana Antisida y oficinas de farmacia.