En 2025 se notificaron 775 agresiones a profesionales sanitarios en el Servicio Navarro de Salud

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El año pasado se notificaron un total de 775 agresiones a profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, frente a las 754 denunciadas en 2024. Esta cifra supone que un 5,81% del total de la plantilla se vio afectada por algún tipo de agresión. Estos datos se dan a conocer con motivo de la celebración el próximo 12 de marzo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios.

Con el objetivo de concienciar a la sociedad de esta situación, el Departamento de Salud ha promovido la campaña 'La mejor medicina' con la que se pone de manifiesto que "tanto la empatía como el respeto son el mejor tratamiento para crear un ambiente adecuado en los centros sanitarios".

Del total de las agresiones notificadas el año pasado, el 21,8% fueron agresiones físicas mientras que el 78,2% agresiones verbales: insultos, amenazas y daños a la propiedad. Por sexos, las mujeres sufrieron el 86,2% de las agresiones y los hombres, el 13,8%, detalla en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Los datos de los últimos años ponen de manifiesto que la violencia verbal es la forma predominante de las agresiones notificadas. "La espera, el desacuerdo, o el conflicto asistencial se expresa, en ocasiones, a través de insultos, presión verbal o intimidación hacia el profesional sanitario, lo que repercute en la atención sanitaria, generando un clima de desgaste progresivo para el profesional y en consecuencia para la calidad de la atención del resto de usuarios", advierten desde el Ejecutivo foral.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SNS-O continúa animando a los profesionales a que comuniquen todo tipo de agresiones para aflorar estas situaciones. Activar el protocolo permite un primer contacto de apoyo psicológico a cada una de las personas agredidas, así como asistencia jurídica y/o asesoría legal si se precisa. En 2025 se tramitó en 14 casos.

La notificación permite el análisis de los factores asociados a las agresiones, así como de los espacios y ámbitos donde más se producen, "ayudando a detectar los puntos críticos para poner en marcha actuaciones preventivas y permitiendo que el daño quede documentado y vinculado a la contingencia profesional".

EL 52,4% DE LAS AGRESIONES SE PRODUCEN EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Respecto al lugar en el que se produjeron las agresiones, el 52,4% ocurrieron en el ámbito hospitalario, y el 47,6% en el nivel asistencial extrahospitalario (tanto de Atención Primaria, como la red de salud mental y la urgencia extrahospitalaria).

Por estamentos, el personal de enfermería sufrió 242 agresiones; el estamento médico notificó 190, el personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 162; el de administración, 123; y otros perfiles profesionales, 59.

Las agresiones notificadas revelan que el 5,7% del personal de enfermería, el 6,9% del colectivo médico, el 8,1% del personal TCAE y el 9,1% del personal administrativo, han sufrido una agresión en el 2025.

EL RESPETO, "LA MEJOR MEDICINA"

Con el objetivo de concienciar a la sociedad del aumento del número de agresiones a profesionales del ámbito sanitario y la necesidad de paliar esta situación, el Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea ha lanzado la campaña 'La mejor medicina'.

La campaña consta de dos carteles, con sus correspondientes versiones en euskera, castellano y bilingüe, que se repartirán en todos los centros de Atención Hospitalaria y Atención Primaria, CASSYR y Salud Mental de la red de Osasunbidea, además de las marquesinas próximas a los centros sanitarios, así como cuñas de radio, en castellano y euskera.

Una versión de la campaña tiene como lema 'El respeto la mejor medicina' y otro 'La empatía es la mejor medicina' y pone de relieve el aumento de las agresiones a profesionales sanitarios en los últimos 5 años y la necesidad de "crear un entorno seguro para todas las personas usuarias y profesionales de Salud".

Además de esta campaña, la Estrategia de Humanización del sistema sanitario público de Navarra 2024-2028 también contempla como una de sus líneas de acción el cuidado de los profesionales como "parte indispensable y activa del sistema sanitario para un modelo centrado en la dignidad de las personas".

Durante el año 2025, el Servicio de prevención ha ofrecido apoyo psicológico en 611 casos y ha organizado 31 acciones formativas buscando dotar de recursos que "aumenten la confianza del profesional que vive una situación de agresión" en las que han participado 358 profesionales. Estas acciones incluyen cursos de autoprotección, de desescalada verbal y no verbal de violencia, así como la difusión del protocolo de actuación en caso de agresión, dando a conocer a las y los profesionales las funciones del Interlocutor Policial Sanitario (IPS).

Se han realizado visitas a los Centros junto al Interlocutor Policial Sanitario para dar a conocer esta figura, desempeñada por Policía Foral. Esta figura permite "una labor proactiva" mediante la presencia preventiva del IPS ante sospecha de riesgo alto de agresión, acompañamiento, así como labores de mediación entre agresor y personal sanitario y de denuncia exprés si es preciso.

Asimismo, continúa el trabajo con los sistemas de alarma y alerta, botón de seguridad en el ordenador de sobremesa en toda la red de Atención Primaria y Salud Mental y otros mecanismos de alerta (pulseras, botón físico, ...) que permiten recibir ayuda inmediata de los y las compañeras más próximas, "minimizando los daños en caso de conducta violenta". Como novedad en el 2025, Salud ha reforzado la seguridad con presencia de personal de seguridad en los Centros de Atención Primaria, en determinados turnos y en función del nivel de riesgo percibido.