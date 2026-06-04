El 23% de los accidentes labores graves o mortales en Navarra en la última década han sido caídas de altura

Foto de grupo de los ponentes que participaron en la presentación de la campaña para prevenir los accidentes laborales por caída de altura. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente uno de cada cuatro accidentes laborales graves, muy graves o mortales investigados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) en la última década ha sido por caída de altura, "tendencia que se mantiene estable a lo largo de los años". Teniendo en cuenta que estos siniestros se producen con mayor frecuencia en la construcción y que entre 2016 y 2025 se han registrado 15 víctimas mortales en este sector, el ISPLN en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra ha grabado y editado un vídeo de buenas prácticas frente a las caídas de altura para recordar a las personas responsables de las empresas y a las personas trabajadoras que "estos accidentes se pueden evitar".

La subdirección de Salud Laboral ofreció a las empresas del grupo de trabajo de prevención de riesgos laborales que lidera la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra (FLC) la posibilidad de participar en este proyecto. De ellas, se sumaron cinco: Construcciones Garbayo Chivite, S.L.; Construcciones Mariezcurrena, S.L.; Ecay Construcciones, S.L.; Jacar Montajes, S.L. y Obras Especiales, S.A.

En el vídeo, de unos 10 minutos de duración, se muestran distintos mecanismos de protección frente a caídas de altura, como el sistema de protección de borde para cubiertas inclinadas, un sistema de protección en zanjas con entibación, redes de protección para huecos en fachadas, equipos de protección individual de anclaje de peso muerto o de anclaje portátil, redes de seguridad bajo forjado o un sistema de apantallamiento perimetral. Asimismo, se han hecho vídeos cortos de cada uno de los sistemas para su difusión en redes sociales y en la página web, informan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Mª Ángeles Nuin, presentó recientemente esta campaña en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra. En su intervención, destacó que "la implicación de las empresas, organizaciones sindicales, instituciones y del personal trabajador para promover la cultura preventiva contribuirá al objetivo de accidentes 0 por caídas de altura". Al acto acudieron más de 50 personas vinculadas a la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción.

EL 23% DE LOS ACCIDENTES LABORALES GRAVES O MORTALES

En la última década, las empresas navarras han declarado 4.678 accidentes laborales por caídas de altura. El ISPLN ha investigado un total de 521 accidentes graves, muy graves o mortales acaecidos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2025, de los cuales 121 estaban ligados a caídas de altura. En estos siniestros fallecieron un total de 16 personas. Quince de esas víctimas mortales se registraron en el sector de la construcción, de las cuales 10 fueron en obras de nueva ejecución y en la sustitución o reparación de cubiertas.

En las investigaciones de accidentes por caída de altura en obras de construcción, se detectan múltiples causas, "aunque una de las más recurrentes es la falta de planificación". Para lograr una "correcta gestión" de la prevención de riesgos en el proceso constructivo, Salud Laboral destaca la necesidad de que el estudio de seguridad y salud realizado previamente a la ejecución de la obra contemple las características específicas del proyecto y su entorno, así como que los planes de seguridad "definan correctamente" las técnicas de construcción y permitan escoger los equipos de trabajo y protección "más adecuados".

Precisamente, el vídeo presenta equipos de trabajo y protección que deben ser seleccionados y puestos a disposición del personal antes de comenzar la ejecución de la obra o en determinadas fases de la misma para trabajar en condiciones de seguridad. "Dichos sistemas deben instalarse de forma correcta antes de su inicio y ser supervisados a lo largo de todo el proceso, evitando la improvisación 'in situ' derivada de una mala planificación", destacan desde el Ejecutivo foral.

El Gobierno de Navarra remarca que "para garantizar la seguridad y la salud de las personas que trabajan en el sector de la construcción y de aquellas otras que, por cualquier circunstancia, trabajen en cubiertas o expuestas al riesgo de caída de altura, es necesario que las empresas y el personal trabajador autónomo identifiquen los riesgos, planifiquen las tareas y adopten las medidas preventivas. Una vez iniciada la obra, las empresas contratistas deben garantizar y supervisar que dichas medidas se implementan adecuadamente".

Además, todo ello debe acompañarse de una "formación de calidad" en materia de prevención de riesgos laborales para las personas trabajadoras, así como de "una correcta coordinación de actividades empresariales".

JORNADA OPPC EN LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE NAVARRA

La campaña del ISPLN para prevenir las caídas de altura se presentó el pasado viernes en el marco de la jornada técnica del Organismo Paritario para la Prevención en Construcción (OPPC) de la Fundación Laboral, que se celebró en el centro de la entidad de Huarte.

En la apertura de la jornada, Arancha Rodríguez, vocal del Consejo Territorial de la FLC de Navarra por parte de ACP Navarra, destacó, en representación del Consejo de la entidad paritaria, la importancia de impulsar campañas de concienciación y prevención ante el incremento de accidentes relacionados con trabajos en altura registrado en los últimos meses. Asimismo, puso en valor la colaboración entre el ISPLN, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la FLC, "una alianza fundamental para avanzar en la cultura preventiva y reforzar la seguridad y salud de las personas trabajadoras".

La jornada sirvió también para compartir información técnica y experiencias prácticas en torno a la prevención de riesgos laborales en obras de construcción. Tras la presentación de la campaña del ISPLN para prevenir las caídas de altura y la exposición de datos de siniestralidad y actuaciones inspectoras, se celebró una mesa redonda sobre buenas prácticas en trabajos en altura, con la participación de profesionales de prevención de empresas del sector.

Asimismo, durante el encuentro la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra reiteró su compromiso con la formación, la sensibilización y la promoción de entornos de trabajo seguros, subrayando la necesidad de continuar trabajando de manera coordinada entre administraciones, empresas y representación sindical para reducir la siniestralidad laboral.