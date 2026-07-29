El 27º Festival de Teatro de Olite encara su recta final con teatro, danza, música y performance

Imagen de 'Declaración de amor', una de las obras representadas en Olite. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 27º Festival de Teatro de Olite encara su recta final con una programación que reúne teatro, danza, música, performance sonora, circo y propuestas comunitarias en Olite, Tafalla, Beire y San Martín de Unx. La edición, organizada por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte bajo el lema 'Celebrando el territorio', concluirá el domingo 2 de agosto en La Cava con 'Ultimatum', de Led Silhouette, tras cinco jornadas que combinarán funciones de sala, actividades de calle, aperturas de residencia y citas de entrada libre.

La recta final comenzará este miércoles 29 de julio con programación en Tafalla y Olite. A las 18 horas, el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acogerá la apertura pública de 'Gatomaquia', el proyecto de Las Nenas Theatre seleccionado para la residencia profesional del festival. En ese mismo espacio, a las 19.30, se representará 'El porqué de los perdidos', del creador navarro Akira Yoshida. La jornada concluirá a las 22 en La Cava con 'SELFI - Ser joven en la sociedad del espectáculo', de la compañía Unavezenlavida, que ha reunido durante tres semanas a un numeroso grupo de adolescentes de Olite en una obra de teatro comunitario que subirá mañana a las tablas de La Cava sus reflexiones sobre qué es ser joven es este momento.

El jueves 30 de julio, la actividad continuará con una nueva apertura pública de 'Gatomaquia', a las 20 en la Casa de Cultura de Olite. Y a las 22 horas, La Cava recibirá a la compañía navarra Boga-Boga con 'Mujeres que cantan tras el balcón', dentro de la programación escénica principal del certamen.

El viernes 31 de julio, el Festival reunirá propuestas en Beire, el Palacio Real y La Cava. A las 19 horas, el Frontón Antiguo de Beire acogerá 'Mute', de Orain Bi. A las 20.30, el patio de entrada del Palacio Real de Olite será escenario del concierto de Olaia Inziarte, una de las voces más singulares de la escena musical en euskera. La jornada finalizará a las 22 en La Cava con 'Niebla', de Pílades Teatro, versión escénica de la novela de Miguel de Unamuno dirigida por Fernanda Orazi.

El sábado 1 de agosto, 'Mute' podrá verse también a las 19 horas en el frontón de San Martín de Unx, reforzando la dimensión territorial del festival. En Olite, el Palacio Real acogerá a las 20.30 'Bahía Botánica', de Hugo Torres, una performance sonora concebida como diálogo entre música y plantas vivas. Y a las 22 horas, La Cava presentará 'Sueño', de Compañía Criolla. Ganadora del 13º Certamen Internacional Barroco Infantil en la 47ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2024, se trata de la primera propuesta destinada a público familiar, de todas las edades, que se programa en La Cava.

La última jornada, el domingo 2 de agosto, combinará programación de calle y cierre escénico en La Cava. A las 19, la Plaza de los Teobaldos acogerá 'Refugi', de Cia. Manolo Alcántara. Finalmente, a las 22 horas, Led Silhouette presentarán 'Ultimatum', una pieza de danza sobre el cuerpo como territorio, frontera y último espacio de resistencia,. Se trata de una propuesta que incluye potentes imágenes visuales que se acompañan de un trabajo físico muy exigente en escena. Esta función pondrá el broche final en La Cava de una forma espectacular.

VENTA DE ENTRADAS

Además de las funciones de pago en La Cava y Tafalla, el festival mantiene en estas últimas jornadas varias actividades de entrada libre hasta completar aforo, con retirada previa de invitaciones cuando corresponde. Los espectáculos programados en el Palacio Real y la Iglesia y convento de Los Franciscanos son de acceso libre hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en la taquilla de Enozentrum.

Las entradas pueden adquirirse online en www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com, así como en las taquillas de Baluarte, Centro Comercial La Morea, Enozentrum en Olite y Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, esta última para los espectáculos de Tafalla. Las entradas para los espectáculos de La Cava tienen un precio general de 20 euros y de 12 euros con carné joven. El abono completo para las doce funciones de La Cava cuesta 210 euros, 96 euros con carné joven, y el abono de tres funciones a elegir tiene un precio de 55 euros, 28 euros con carné joven.

El Festival de Teatro de Olite reserva ocho localidades por función en La Cava para personas con movilidad reducida.

Organizado por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, el Festival de Teatro de Olite se celebra entre el 17 de julio y el 2 de agosto en Olite y se extiende también a Tafalla, Beire, Pitillas y San Martín de Unx. Bajo el lema 'Celebrando el territorio', la edición reivindica el festival como espacio de convivencia, inclusión, creación local y proyección internacional.