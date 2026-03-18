El 66,7% del alumnado de 3 años preinscrito para el curso 26-27 estudiará con los programas educativos PAI y British

Archivo - Alumno en clase. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

Un 66,77% del alumnado de 3 años que ha realizado la preinscripción para el curso escolar 2026-2027 en Navarra cursará sus estudios con los programas de inmersión educativa en lengua inglesa (PAI) o el programa educativo bilingüe British.

En total son 2.928 niñas y niños los que han optado por esta modalidad de educación en inglés sobre un total de 4.385 solicitudes de admisión registradas en la semana del 9 al 13 de marzo.

El 60,46% de las solicitudes de preinscripción han sido presentadas para centros de educación públicos (2.651) frente a un 39,54% que lo han sido para centros educativos privados concertados (1.734), detallan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Por modelos lingüísticos, se han presentado 3.081 preinscripciones de niñas y niños para los modelos A y G (enseñanza en castellano y enseñanza en castellano con euskera como asignatura), lo que supone el 70,26% del total. Otras 1.304 preinscripciones han solicitado estudios en los modelos B y D (enseñanza en euskera), lo que supone el 29,74% del total.

Asimismo, se han recibido en el periodo de preinscripción 2.306 solicitudes en las etapas de Secundaria (ESO) y Bachiller y 914 solicitudes para el resto del ciclo de Educación Infantil y Primaria.

En Pamplona y comarca se han presentado un total de 2.380 de preinscripción de niñas y niños de 3 años. De ellas, 1.637 han solicitado estudios PAI o British (68,78%). Por modelos lingüísticos, en la capital navarra 1.667 preinscripciones lo han sido en los modelos A y G (70,04% del total) y 713 en los modelos B y D (29,96%). El 44,41% de esas solicitudes han solicitado centros públicos de educación (1.057) y el 55,59% restante, centros concertados (1.323).

En Tudela, todas las solicitudes de niñas y niños de 3 años presentadas, 272, lo son en PAI o British, 270 de ellas en los modelos A y G (99,26%) y 2 en los modelos B/D (0,74%). 113 de esas solicitudes de preinscripción lo han sido en centros educativos públicos (41,54%) y 159, en centros concertados (58,46%).

En el proceso de preinscripción del pasado año para el presente curso 2025-2026 se presentaron un total de 4.598 solicitudes. De ellas, un 60,55% lo hicieron para centros de educación públicos y un 39,45% para centros privados concertados. El 70,24% solicitaron los modelos A/G y el 29,76% los modelos B/D.