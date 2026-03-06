El 71,8% de las empresas navarras obligadas cuentan ya con un plan de igualdad

La consejera Carmen Maeztu abre la jornada 'Emplea en Femenino'. - JESUS CASO - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado que, a fecha 31 de enero de 2026, 341 empresas navarras de 50 o más personas trabajadoras habían presentado su plan de igualdad, lo que representa el 71,8% del total de empresas que deberían tener plan de igualdad en la Comunidad foral (475).

Así lo ha indicado en la apertura de la jornada 'Emplea en Femenino / Emakumeak Empleguan', que se ha celebrado este viernes en Baluarte. Un encuentro que ha tenido como objetivo "compartir buenas prácticas, retos y experiencias inspiradoras en igualdad de género como factor de competitividad empresarial" y donde se han repasado las acciones implementadas para impulsar el empleo femenino tanto en el marco del Plan de Empleo, como a través del proyecto europeo 'Debuting' que promueve la igualdad en el sector industrial.

Carmen Maeztu ha destacado las distintas acciones en favor del empleo femenino recogidas en el actual Plan de Empleo. Un plan acordado entre el Gobierno de Navarra, UGT, CCOO y CEN, que cuenta con una línea de acciones "destinadas a fomentar la igualdad laboral y atajar la brecha de género", para las cuales el Ejecutivo foral tiene prevista una inversión de 2,3 millones de euros hasta el año 2028.

La consejera ha señalado que "entre las distintas acciones previstas en el Plan de Empleo destaca el impulso de los agentes de Igualdad que tienen por objeto la implantación y puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas, una herramienta de la que están obligadas a disponer todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras".

También ha destacado que "a fecha 31 de enero de este 2026, 341 empresas navarras de 50 o más personas trabajadoras habían presentado su plan de igualdad. Son el 71,8% del total de empresas que deberían tener plan de igualdad en nuestra comunidad (475). Son datos positivos, ya que a final de 2024, en Navarra solo tenían plan de igualdad el 63% de las empresas obligadas. Es un avance significativo".

Además, Maeztu ha reseñado otros indicadores positivos registrados en el último año: "el paro interanual en Navarra se ha reducido más en las mujeres que en los hombres. Así, mientras que el número de parados se reduce en un año un -2,2% (265 desempleados menos) el de desempleadas lo hace un -2,8% (526 mujeres paradas menos). También la afiliación ha crecido más en el sector femenino que en el masculino: hoy contamos con 6.173 mujeres más trabajando que hace un año, mientras que el número de hombres ha crecido en 4.010, según datos de afiliación a ultimo día laborable del mes de febrero".

Por su parte el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha destacado que "la experiencia del proyecto Debuting demuestra que la igualdad de género no es una cuestión meramente normativa y de forma, sino un factor que incide directamente en la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas. Una industria moderna, innovadora y capaz de atraer talento debe incorporar la igualdad en su estrategia y en su cultura organizativa. Desde Sodena seguiremos trabajando para que el tejido industrial navarro avance con determinación en este ámbito, porque competitividad y cohesión deben ir de la mano".

DESARROLLO DE DEBUTING EN NAVARRA

Entre los principales resultados del proyecto destacan "una mayor sensibilización del tejido industrial sobre la relación directa entre igualdad y competitividad"; la identificación de áreas prioritarias de mejora, especialmente en liderazgo femenino con más vocaciones STEM; conciliación y cultura organizativa; la generación de herramientas y recomendaciones prácticas para las empresas, y la consolidación de una red de colaboración entre agentes públicos y privados.

También se ha identificado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la estrategia regional y se ha añadido un indicador de brecha salarial de género, cuestión aprobada en el comité de dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente S4 en enero de este año 2026.

Tras los aprendizajes y conclusiones de todas las regiones, se está elaborando un informe de recomendaciones a la UE para promover la igualdad.

En Navarra, el proyecto ha sido coordinado por la sociedad pública Sodena, en colaboración con la Dirección General de Economía Social y Trabajo y con la participación de: INAI, UPNA, Educación FP, CEN, AMEDNA, AEDIPE, SNE, CEIN, Functional Print y Enercluster y ha tenido como objetivo conocer la situación real de la industria navarra y promover mejoras concretas.

Debuting (Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness) es una iniciativa desarrollada en el marco del programa Interreg Europe orientada a "promover cambios estructurales en la industria para reducir brechas de género y mejorar la competitividad empresarial a través de políticas más inclusivas", en la que desde 2023 han participado 12 entidades socias, pertenecientes a 11 regiones europeas. En concreto, junto a Navarra han participado Värmland (Suecia), Lapland (Finlandia), North-Vest (Rumanía), Lower Austria (Austria), Magyarország (Hungría), Emilia-Romagna (Italia), Pomorskie (Polonia), Grand Est (Francia), Baden-Württemberg (Alemania) y Ungheni City Hall (Moldavia).

MUJERES EMPRENDEDORAS

Además de este evento, el Gobierno de Navarra también ha participado en un evento organizado por la sociedad pública CPEN y Aje Navarra-LaBajera llamado 'Mujeres emprendedoras, Mujeres líderes'. En el acto, que ha contado con la participación de más de 100 mujeres, ha sido clausurado por la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Bastera. En él se han contado casos de éxito de mujeres que han emprendido. En concreto, ha contado con la participación de Lucía Vanrell, cofundadora y CSO de Nanogrow; Andrea Urzaiz, responsable de calidad y marketing de Aceite Artajo; y Mada Leis, Fundadora de Finanzas con Propósito.

Además, durante la apertura se ha realizado una mesa con la participación de la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz; la gerente de AJE-LABAJERA, Adriana Eransus; y Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA.