El 83% de las solicitudes en Pamplona para optar a una beca de comedor para escolares ha obtenido subvención

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido, desde la apertura del plazo en junio, un total de 1.590 solicitudes para obtener una de las becas de comedor destinadas a escolares de Infantil y Primaria. De ellas, 1.318, un 82,89% de las presentadas, recibirán ayuda económica para afrontar este gasto familiar, que en alguno de los casos beneficiará a más de un menor.

El primer plazo de presentación de instancias para financiar el primer cuatrimestre del curso está abierto hasta el próximo viernes, 30 de octubre. Posteriormente, se abrirá un nuevo periodo, entre el 2 de enero y el 30 de abril de 2027, para optar a becas destinadas a sufragar los gastos de la segunda parte del curso. No obstante, la valoración positiva en este primer plazo, supondrá la ampliación de la ayuda a todo el año escolar. En ambos casos, la presentación de solicitudes se realizará por los cauces electrónicos habituales, así como de forma presencial en la sede del área de Acción Social (calle Zapatería 40) en horario de 9 a 13 horas.

El objetivo del Ayuntamiento de Pamplona con esta convocatoria de ayudas, al que destina en este curso un total de 900.000 euros, es "facilitar el acceso al comedor escolar a la población infantil de entre 3 y 12 años que estudie en centros tanto públicos como concertados, y cuya situación familiar, económica y social presente cierta vulnerabilidad". De forma paralela, estas ayudas buscan contribuir a la mejora del rendimiento escolar del alumnado y a su desarrollo personal, además de a fomentar hábitos de alimentación saludable y a tratar de evitar situaciones de discriminación promoviendo, de esta manera, una alimentación saludable, la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, según ha detallado el Consistorio.

REQUISITOS Y CUANTÍA

Como requisito para optar a estas ayudas, las personas solicitantes deben tener una vecindad efectiva y estar empadronadas en Pamplona con un mínimo de tres meses de antigüedad. Además, tienen que demostrar una necesidad objetiva para hacer uso del servicio de comedor, por la imposibilidad de que los menores puedan comer en su domicilio debido a la ausencia de personas adultas; o bien por situaciones sociofamiliares que requieran de la asistencia al comedor como recurso preventivo y de protección para el menor.

Las ayudas, que se asignan por evaluación individualizada, se conceden en función de la renta y del número de miembros de la unidad familiar. El importe de la ayuda, que complementa las otorgadas por otras instituciones, se establece en función de esos criterios en varios tramos, que oscilan entre los 0,60 euros y los 1,80 euros de ayuda diaria. En ningún caso se subvenciona el llamado 'servicio de fiambrera', ofertado por algunos centros escolares.