Unos 900 menores de 0 a 3 años comienzan el curso en las escuelas infantiles municipales

Publicado 19/08/2019 11:46:41 CET

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en la visita a la escuela infantil Hello Egunsenti. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Enrique Maya ha visitado hoy la escuela infantil Hello Egunsenti, que abre sus puertas tras las obras realizadas por el Ayuntamiento

PAMPLONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 900 menores de 0 a 3 años han iniciado el curso 2019/2020 en las 11 Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona, un curso marcado por la reapertura de la escuela Hello Egunsenti, tras la ejecución de las obras necesarias para adaptar el centro a la normativa de la Comunidad foral.

El pasado viernes, tras unas jornadas de puesta a punto de las instalaciones por parte de la dirección del centro, el personal educador, de cocina y de limpieza, comenzó la fase de acogida. Y es que, en estos primeros días, el tiempo se organiza pedagógicamente en beneficio del nuevo alumnado de forma que vaya creando relaciones significativas con las educadoras, los compañeros y con los diferentes espacios de los centros. De ahí que la permanencia en los centros sea estos días más corta, e incluso se apoye el acompañamiento de sus padres y madres.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, junto con el presidente del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales, Fernando Sesma, y el gerente y la directora técnica de este organismo, Alfredo Hoyuelos e Inés Zazu, respectivamente, han visitado este lunes Hello Egunsenti de la mano de su directora, Maite Goñi Aznárez.

Además de conocer las circunstancias que acompañan a cualquier comienzo de curso, han podido apreciar sobre el terreno las obras realizadas en la escuela de cara a adaptarla a la normativa vigente. En ese sentido, durante la intervención se han creado nuevos espacios vinculados a las edades del alumnado y se ha ampliado el edificio. Las obras han requerido una inversión de 569.949 euros.

Otro dato económico aportado en la visita de esta mañana ha sido la subvención recibida por las escuelas infantiles para el proyecto de menús saludables por parte de la Fundación Daniel & Nina Carasso. Ha concedido 32.000 euros para una iniciativa de comedores que apuestan por menús basados en alimentos ecológicos, frescos, de proximidad y de temporada. Con anterioridad, ya ofrecieron otra subvención de 20.000 euros, ha informado el Ayuntamiento.

ESTE CURSO EN CIFRAS

La Escuela Infantil Egunsenti ha comenzado el curso con 34 plazas cubiertas de las 49 existentes (todas a jornada completa), así, en este centro aún quedan plazas disponibles. En el total de la red municipal hoy están matriculados 900 menores de 0 a 3 años (lactantes, caminantes, medianos y mayores), aunque quedan todavía un total de 50 plazas vacantes para grupos específicos en ocho centros educativos.

Además de en Hello Egunsenti, quedan plazas en Haurtzaro, Mendebaldea, Mendillorri, Hello Azpilagaña, José María Huarte, Goiz Eder e Izartegi. En estos momentos la lista de espera global de la red asciende a 203 personas ya que las demandas de los solicitantes en relación a grupo de edad y tipo de jornada no necesariamente coinciden con el perfil de las vacantes disponibles.

Las 11 escuelas infantiles municipales están distribuidas en diferentes barrios de la ciudad, como Azpilagaña, Milagrosa-Arrosadia, Buztintxuri, Txantrea, Mendebaldea, Mendillorri, Rochapea o San Juan y la red cuenta con dos modelos lingüísticos: castellano y euskera, además de con un programa en castellano con actividades en inglés.

El inicio de curso en las Escuelas Infantiles es siempre un proceso gradual e individualizado que se realiza con especial cuidado, dada la relevancia de esta etapa evolutiva en el alumnado. Durante dos cursos escolares los equipos educativos y técnicos de las escuelas infantiles municipales han estado reflexionando sobre la teoría y práctica de este importante momento para acordar -en conjunto- cómo cualificarlo con los propios niños y con sus familias. Fruto de este trabajo es la publicación 'Tiempo de acogida, libro de acompañamiento para familias/ Harrera aldia, familientzako esku-liburua', un documento que está disponible en la web de Escuelas Infantiles y también en papel.

OBRAS TERMINADAS EN HELLO EGUNSENTI

El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado obras en Hello Egunsenti para adaptar el centro a la normativa. Por un lado, se ha ampliado ligeramente la edificación hasta el límite de la parcela (el parque de Morea) y se han demolido los módulos (o aulas) de Caminantes, Medianos y Mayores de un ala del edificio, para reconvertir y renovar los espacios.

Los cambios no han afectado al espíritu de esta escuela infantil, basado fundamentalmente en vivir en torno al patio cubierto que se ha convertido, con la reforma, en el corazón de los módulos porque todos ellos están en torno a ese espacio, ha expuesto el Consistorio.

Por otro lado, en el interior se han creado nuevos espacios, incrementando la seguridad para los menores y mejorando las prestaciones del centro en temperatura, ventilación e iluminación. Las zonas administrativas y de servicios, así como el módulo de Lactantes solo se han visto afectadas en pequeñas actuaciones de instalaciones (megafonía, incendios y puntualmente abastecimiento de agua). También ha habido un cambio de uso entre comedor y almacén de cocina, y se ha redistribuido la zona de lavandería y el vestíbulo.