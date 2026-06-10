El 96,98% de estudiantes que se han presentado han superado la Prueba de Acceso a la Universidad

Estudiantes, en las pruebas de la convocatoria ordinaria de la PAU celebradas en la UPNA la pasada semana. - UPNA

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 96,98% de los estudiantes presentados ha superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la primera convocatoria de este curso 2025-2026. El año pasado, superaron la prueba el 97,92% de los matriculados. De los estudiantes inscritos en la fase obligatoria, 108 han suspendido las pruebas y otros 7 no se presentaron, frente a los 12 que no lo hicieron el año pasado (el porcentaje de personas aprobadas se calcula sobre las presentadas).

Por perfiles lingüísticos, de los 2.648 estudiantes matriculados en la fase obligatoria que cursaron sus estudios en los modelos G y A (castellano), se presentaron 2.642 personas y han aprobado 2.564, lo que supone el 97,05% (frente al 97,96% del año pasado). Por su parte, de los 937 estudiantes con enseñanza en euskera (modelo D) matriculados en la fase obligatoria, 1 persona no se presentó y 906 han aprobado, lo que representa el 96,79% del total (frente al 97,80% del año pasado).

En la fase voluntaria, se prepararon un total de 8.771 exámenes. Finalmente, 1.854 estudiantes no se presentaron a alguna de las pruebas. Sobre las realizadas, un total de 4.920 (el 71,13% de las efectuadas) han alcanzado el aprobado y 1.997 exámenes (el 28,87%) han sido calificados con un suspenso.

Para realizar las pruebas se matricularon un total de 4.148 estudiantes. De ellos, 563 lo hicieron únicamente en la fase voluntaria.

CONSULTA DE LAS NOTAS

Las notas se han dado a conocer este miércoles, 10 de junio, a través del sitio web de la Universidad y la aplicación móvil diseñada al efecto (para Android o Apple) con la contraseña facilitada al estudiante. Cabe recordar que, con la 'tarjeta electrónica de resultados', cada alumno puede descargarse sus calificaciones de manera personal. Los días 24, 25 y 26 de junio tendrá lugar la convocatoria extraordinaria y, en este caso, los resultados estarán disponibles el 30 de junio.

Además, es también el estudiante quien puede presentar las posibles reclamaciones de manera telemática, para lo que tiene de plazo desde el día 11 al 15 de junio (convocatoria ordinaria). Se recuerda que la calificación resultante de este proceso de revisión puede ser superior, inferior o igual a la calificación inicial. Los estudiantes que no hayan solicitado revisión podrán descargarse su tarjeta electrónica de resultados a partir del día 17 y, quienes sí lo hubieran hecho, a partir del 22 de junio.