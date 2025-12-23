El 99,9% de la plantilla de TCC se adhiere al convenio del transporte urbano comarcal de Pamplona firmado por UGT

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 99,9% de la plantilla de TCC Moventis, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal de Pamplona, se ha adherido al convenio firmado en solitario por UGT con la empresa, en el que se incluyen los compromisos presentados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) para la mejora de las condiciones de la plantilla, según ha informado UGT en una nota.

El sindicato ha explicado que, "al ser un acuerdo firmado en minoría, es decir, un convenio de eficacia limitada, los trabajadores y las trabajadoras tenían de plazo hasta hoy para adherirse expresamente al mismo".

Una vez finalizado el plazo, el 99,9% por ciento de la plantilla ha apoyado el texto firmado por la sección sindical de UGT, "respaldando de este modo la decisión adoptada por la organización", ha resaltado el sindicato.

Tras casi 11 meses de conflicto y huelgas, la sección sindical de UGT decidió firmar "por responsabilidad el acuerdo con el aval de su afiliación, que reclamó expresamente poner fin al conflicto, y convencidos del apoyo del resto de la plantilla, lo que así se ha demostrado claramente con el apoyo mayoritario recibido". "Incluso los delegados y las delegadas de los sindicatos que no han estado dispuestos a firmar y no han querido sacar adelante un convenio en mayoría, dedicándose a mentir y a difamar a los representantes de UGT, han decidido firmar el pacto a nivel individual para que las mejoras alcanzadas también se les apliquen a ellos", ha afirmado UGT.

El sindicato ha destacado que "más incongruente y vergonzoso si cabe es que, pese a haberse sumado al pacto, sigan manteniendo los paros convocados en estos próximos días, lo que únicamente perjudica a la ciudadanía y más siendo días festivos". "No les importa utilizar a la ciudadanía a su antojo por sus intereses propios", ha criticado UGT.

El sindicato ha afirmado que, "mientras que unas organizaciones quieren vivir del conflicto para vender su caja de resistencia y conseguir más afiliación y a otros solo les interesa echar a una empresa mientras juegan con las condiciones y los atrasos de la platilla, UGT ha trabajado de forma muy intensa para que este pacto haya salido adelante". "Nos hemos dejado la piel en todos estos meses para conseguir el mejor acuerdo posible y poner fin a un conflicto que ya no podía durar más en el tiempo", ha señalado.