Abaurrea dice que el tema de la antigua ikastola Jaso "nos ocupa" y "hacemos seguimiento directo"

Archivo - Concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha manifestado este viernes que el tema de la antigua ikastola Jaso, donde esta semana se han vuelto a vivir incidentes, "nos ocupa" y "nos interesa como cualquier otra cuestión que ocurra dentro de la ciudad". "Interés máximo", ha dicho.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Abaurrea ha señalado que están "trabajando" y "hacemos seguimiento directo" de lo que sucede en este inmueble abandonado en Etxabakoitz. "Es un tema que nos ocupa y sobre el que estamos trabajando", ha incidido.

Sobre las personas que vivían en este lugar, el edil ha comentado que "hasta lo que puedo decir ahora, se está trabajando con educadores in situ y nos irán aportando información".