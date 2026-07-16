Abiertas las inscripciones para cuatro talleres sobre IA que ofrece la Casa de la Juventud en agosto

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Pamplona propone para el próximo mes de agosto cuatro talleres gratuitos de informática que se adentrarán en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA). Las inscripciones están ya abiertas, por lo que las personas interesadas pueden apuntarse a través del teléfono 948233512 o en la propia Casa de la Juventud.

Los talleres tendrán lugar los martes y los jueves, con sesiones de 19 a 20.25 horas. Están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en conocer y aprovechar las posibilidades que ofrecen estas tecnologías en su vida personal, académica o profesional. Los cuatro talleres previstos serán impartidos por el monitor de la Ciberaula, Francisco Miranda Arrubla, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Los talleres comenzarán la primera semana con una introducción a la IA los días 4 y 6 de agosto. Enseñarán de manera sencilla, desde cero, los principios de la IA para tener una base sólida y general de los conocimientos iniciales. Se mostrarán herramientas como ChatGPT o Claude, se harán los primeros prompts y se creará un asistente personal sencillo.

La siguiente semana, los días 11 y 13 de agosto, se descubrirá cómo la IA puede ayudar a ahorrar tiempo y crear contenido para el trabajo o los estudios. Quienes asistan a este taller aprenderán a usar herramientas como Canva, Notebooklm o Notion con IA. La tercera semana, los días 18 y 20 de agosto, se aprenderá a construir un chatbot básico, sin que sea necesario saber programar, usando herramientas como Botpress. Se ofrecerán las herramientas necesarias para que se diseñen conversaciones útiles para atención al cliente o preguntas frecuentes.

La última semana de agosto, los días 25 y 27, se desarrollará el taller 'Tu primer proyecto con IA', en el que se aplicará lo aprendido a lo largo de todo el mes. Se creará un proyecto real que consistirá en un chatbot, asistente o generador de contenido. Asimismo, se mejorarán resultados, se aprenderá a sacar más partido a la IA y se introducirán los conceptos de flujos y automatización (N8N).