Abierto desde este jueves el plazo para solicitar plazas en los nuevos aparcamientos para bicis de Rochapea y San Jorge

Parking de bicis. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se abre el plazo para solicitar la autorización de uso de las plazas de los nuevos aparcamientos vecinales de bicicletas recién instalados en el parque de los Enamorados de Rochapea y en la zona de Gridilla, en el parque de la O de San Jorge. Ambas instalaciones tienen un carácter mixto, con 10 plazas de rotación accesibles a cualquier persona y otras 40 para destinadas a residentes y vinculadas a los criterios de adjudicación aprobados.

El uso de las plazas del aparcamiento se autorizará el precario para un periodo de un año. La autorización se renovará, de manera automática, anualmente siempre que la persona adjudicataria no haya tramitado la baja, esté al corriente en el pago de los precios públicos y siga cumpliendo los requisitos necesarios para ser persona adjudicataria. Las autorizaciones se extenderán hasta que la persona adjudicataria se dé de baja o hasta que hayan transcurrido diez años desde la adjudicación inicial de las autorizaciones, momento en el que se extinguirán todas las autorizaciones adjudicadas en ese momento, tanto sean definitivas como provisionales.

La autorización de uso de plaza será única por persona física. La autorización permite el uso en exclusiva de una de las plazas numeradas en el aparcamiento, no estando permitida la cesión de uso ni el acceso a dichas plazas a terceros. Los pliegos establecen una tarifa anual de 49,94 euros al año por plaza de bicicleta para persona adulta, que se abonará mediante giro bancario en un pago único anual. Existen también dos tipos de tarifas reducida: la tarifa reducida A está dirigida a personas perceptoras de Renta Garantizada que lo justifiquen y la tarifa reducida B a la que podrán acceder personas que estén integradas en una unidad familiar o de convivencia, cuyos ingresos anuales en la última declaración de la renta lleguen a determinados niveles según el número de miembros. Pagarán en cada caso 24,97 y 37,45 euros, respectivamente.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de mayo en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, en los registros auxiliares o en cualquiera de los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de enviarlas por correo postal, la persona solicitante deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición de envío en la Oficina de Correos y anuncias la remisión de la solicitud mediante correo electrónico a movilidad@pamplona.es.

REQUISITOS PARA OBTENER UNA PLAZA

Para optar al uso de las plazas de estos aparcamientos vecinales, además de los requisitos para acceder a las tarifas reducidas, se debe estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias o de otra índole del Ayuntamiento de Pamplona; tener empadronamiento en el domicilio incluido en el barrio de Rochapea o de San Jorge, según la plaza a la que concurran; y ser mayor de edad, o en el caso de tener entre 14 y 17 años, presentar autorización de sus madres, padres o personas tutoras. Las personas menores de 14 años no pueden ser adjudicatarias ni beneficiarias del uso de esas plazas.

En cada solicitud presentada, se baremará el nivel de renta de cada persona, la proximidad de la vivienda de la persona y la existencia de la vivienda de la persona solicitante al aparcamiento del parque de Enamorados o al de Gridilla, respectivamente. Con esos criterios, se obtendrá una puntuación que adjudicará las plazas a las 40 solicitudes con más puntos en cada aparcamiento y se generará, además, una lista de espera. La concesión de licencias, el alta y baja del servicio, y los derechos y obligaciones de las personas usuarias de las plazas y los aparcamientos se regularán por lo dispuesto en la Ordenanza del Servicio de Aparcamiento Público Nbici-BIZIZ.

El acceso al aparcamiento se realizará de tres maneras posibles: mediante aplicación de telefonía smartphone, mediante llamada a un número telefónico desde el número de teléfono asociado a cada persona usuaria o mediante claves de acceso.