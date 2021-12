Abierto el nuevo centro de vacunación en el Seminario de Pamplona, que podrá administrar cerca de 2.800 vacunas diarias

Contará con 14 carriles de vacunación, frente a los 8 que tenía la UPNA

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdirector del servicio de urgencias extrahospitalarias de la gerencia de Atención Primaria, Kiko Betelu, ha afirmado que el nuevo centro de vacunación contra la Covid-19, abierto este jueves en el Seminario de Pamplona, tendrá capacidad de administrar aproximadamente 2.800 vacunas diarias.

Según ha indicado a los medios de comunicación, esto se debe a que el nuevo centro, "el más grande de Navarra, incluidos los que hemos tenido hasta ahora", cuenta con 14 carriles de vacunación. "El de la UPNA, el más potente que tuvimos, tenía 8 con posibilidad de ampliación a 12. Esto nos va a dar una potencia de 2.800 vacunas al día", ha apuntado Betelu, que ha añadido que se dedicarán 7 de ellos a la vacunación infantil, y 7 a la de adultos.

En cuanto a la vacunación infantil, ha indicado que si bien comenzó ayer en algunas zonas rurales, la "potente" comienza esta tarde en Pamplona. Según ha explicado, la vacuna administrada será Pfizer, aunque será una versión preparada "específicamente" para los niños, que viene a ser un tercio de la dosis de los adultos. La pauta será de dos dosis, administradas con 8 semanas de diferencia.

La cita se encuentra abierta para niños de entre 11 y 9 años, "de mayor a menor porque en principio urge más vacunar a los más mayores". "Aunque en el caso los niños, el principal interés es tener el máximo posible de población vacunada, porque los niños no vacunados no están corriendo ningún riesgo especial, pero no cabe duda de que son contagiadores, y de ahí el interés de disminuir el número de personas no vacunadas", ha matizado.

Según ha trasladado, en menos de 48 horas de apertura de la citación, este miércoles ya había un 57% de los niños de estas edades que habían solicitado cita. Se prevé que la vacunación podrá extenderse al resto de edades la última semana de diciembre, siempre en función del volumen de citación y del número de vacunas recibidas. Concretamente, el próximo 3 de enero se recibirán 12.000 vacunas que se sumarán a las 18.000 recibidas hasta el momento.

Respecto a las dosis de refuerzo para mayores de 70, Betelu ha indicado que se encuentra "avanzadísima", por encima del 75%, y que en estos momentos la vacunación se está centrando en las personas entre 60 y 69 años, así como personal sanitario y sociosanitario, y personas que en su día se vacunaron con Janssen y que requieren de una segunda dosis.

En relación a los rastreos, ha explicado que "hace 8 o 10 meses era la herramienta fundamental porque cuando la población no estaba vacunada, detectar los casos suponía minimizar ingresos y fallecimientos", pero en este momento es "mucho más secundaria". "El rastreo fue importantísimo pero ahora es una herramienta muy secundaria, comparativamente con la vacunación", ha explicado, tras añadir que según los epidemiólogos, el virus está en trasmisión comunitaria. "Ya no se trata de ver dónde te has contagiado sino de que allá donde circule el virus, que esté muy extendido, encuentre siempre población vacunada", ha remarcado.