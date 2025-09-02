Abierto el plazo de presentación de candidaturas a la Medalla de Oro de Navarra 2025

Archivo - Abierto el plazo de presentación de candidaturas a la Medalla de Oro de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha convocado el proceso de participación pública para la presentación de candidaturas a la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina 2025, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 15 de octubre a las 14 horas, según se recoge en la Orden Foral publicada este martes en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

A partir de este 2 de septiembre, podrán presentar candidaturas instituciones, entidades, asociaciones, así como cualquier persona física o jurídica, excluyendo aquellas candidaturas presentadas por las personas que soliciten la concesión para sí mismas o para las organizaciones a las que representen legalmente, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Las candidaturas deberán presentarse en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, en las oficinas de registro del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los lugares habilitados previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Medalla de Oro de Navarra es la máxima distinción que otorga el Gobierno foral desde 1982, con el fin de reconocer a personas, instituciones, entidades y colectivos que hayan destacado por su contribución a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de Navarra.

Tal y como recoge la Orden Foral 45/2025 del consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, el jurado elegirá hasta tres candidaturas teniendo en cuenta la actuación ejemplar personal o colectiva, la contribución a los valores democráticos de la sociedad o el impulso de acciones enmarcadas en la solidaridad y el trabajo en beneficio a la ciudadanía.

Además, se valorarán las trayectorias que tratan de conformar una sociedad más justa y solidaria desde diferentes aspectos de su actividad: cultural, empresarial y social; la paridad de género, que reconozca la aportación social de las mujeres; la promoción de la educación, la salud, el medio ambiente y el progreso social; así como el impulso de la imagen de Navarra en el exterior.

El jurado que valorará las candidaturas estará presidido por el vicepresidente Taberna y contará con la presencia de responsables de las direcciones generales de comunicación, igualdad, atención a la ciudadanía e impulso y coordinación del voluntariado, desarrollo económico, educación, derechos sociales, salud, innovación, medio ambiente, acción exterior y cultura. Ejercerá la secretaría la persona titular de la unidad administrativa encargada de la proyección institucional, que actuará con voz pero sin voto.

El jurado elevará las candidaturas elegidas al Gobierno de Navarra, que a iniciativa de la Presidencia o de cualquiera de los miembros del Ejecutivo foral, seleccionará una de ellas y aprobará su concesión, previa conformidad del receptor o receptora de la Medalla de Oro de Navarra.

En la actualidad, esta distinción se otorga en una celebración solemne que tiene lugar con motivo del Día de Navarra, el 3 de diciembre. El año pasado, se concedió a título póstumo al sociólogo Mario Gaviria Labarta por una "labor intelectual y militante que ha contribuido a conformar una sociedad más justa y solidaria".