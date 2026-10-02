Abierto el plazo para solicitar la adhesión al protocolo de actuación ante la violencia sexista en espacios de ocio

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto hasta el 31 de octubre el plazo para solicitar adhesiones al protocolo de prevención y actuación ante la violencia sexista en espacios de ocio. Pueden solicitar adhesiones los locales de ocio, bares, cafeterías y empresas o entidades sociales. Un total de 33 establecimientos se han comprometido ya a fomentar las condiciones necesarias para un ocio responsable y respetuoso y a actuar de forma diligente para garantizar derechos y libertades de todas las personas.

Los establecimientos interesados deben solicitar la adhesión a este protocolo a través del enlace web https://ociolibreviolenciasexista.pamplona.es/informacion-ba.... Los días 4 y 11 de noviembre tendrán lugar las sesiones formativas impartidas a personas responsables y trabajadoras de los establecimientos por la empresa Equala, adjudicataria de la asistencia técnica para llevar a cabo estas acciones. La formación está centrada en la comprensión del origen estructural de las violencias sexistas, en el funcionamiento del protocolo y en los tipos de escenarios posibles y la respuesta en cada caso, según ha informado el Ayuntamiento.

Se incluye una visita a los establecimientos que soliciten la adhesión, con acompañamiento técnico, para el análisis inicial de las necesidades del local, resolución de dudas y adaptación del protocolo a la realidad concreta del espacio. Se trata así de minimizar los riesgos de acoso, agresión u otras formas de violencia en función del diseño del establecimiento. En el mismo mes de noviembre, se entregarán los materiales del protocolo para visibilizar la adhesión (pegatinas, carteles, brazaletes).

FICHA DE SEGUIMIENTO

Los establecimientos adheridos cuentan con una ficha para recoger y hacer seguimiento de todas las incidencias que se puedan producir y del tipo de respuesta que se da. Se ha incorporado, además, una ficha anónima para el registro y notificación de agresiones sexistas, concebida no solo como herramienta administrativa, sino como instrumento para analizar situaciones recurrentes y mejorar progresivamente la aplicación del protocolo.

De forma anónima para quien denuncia, la ficha recogerá datos de las personas del establecimiento que intervienen en cada caso, información básica sobre la agresión detectada, el tipo de respuesta activada y las actuaciones realizadas. A partir de la información recogida se establece un mecanismo de evaluación orientado a identificar mejoras en el procedimiento, que incluirá el número de activaciones del protocolo, tipología de situaciones de agresión detectadas y procedimientos de atención, acompañamiento y/o derivación realizados, ha expuesto el Consistorio.

Asimismo, se ha activado en la web un cuestionario voluntario para la ciudadanía, de respuesta voluntaria, que se integra en los informes de seguimiento y permite recoger información sobre el grado de conocimiento y satisfacción de la ciudadanía respecto al protocolo y sobre la percepción de seguridad en espacios públicos de ocio antes y después de su implementación.