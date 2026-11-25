PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto el plazo para solicitar la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Municipal. El trámite se enmarca en la entrada en vigor, este miércoles, de Aukera, la nueva ordenanza reguladora de vivienda municipal, con la que se pretende "promover la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad".

En la ordenanza se incluyen varias modalidades de vivienda, entre ellas las modalidades de vivienda de emergencia habitacional económica y de estabilización.

Estas modalidades requieren de una valoración y propuesta por parte de los servicios sociales municipales, son de forma preferente viviendas compartidas y se plantea un proceso de acompañamiento de forma obligatoria.

Por otra parte, se encuentra la modalidad de transición, en la que la solicitud se realiza de forma online o presencial en la propia Oficina de Vivienda municipal (C/ Descalzos 47-53).

En el caso de viviendas en la modalidad de transición, el acceso se realizará a través del trámite 'Solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Municipal', de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona.

La inscripción presencial requerirá solicitar cita previa a través del teléfono de información 010, para llamadas desde Pamplona, o a través del teléfono 948 420 100 si la llamada se realiza desde un teléfono móvil o desde fuera de la ciudad.

La inscripción en el registro es gratuita y permite participar en el procedimiento de adjudicación, que se resolverá periódicamente conforme a los criterios establecidos en la ordenanza. Solo se podrá realizar la inscripción en una de las modalidades de vivienda.

NUEVA ORDENANZA AUKERA

La ordenanza Aukera regulará y ordenará a partir de ahora la gestión de las viviendas municipales de Pamplona. La nueva normativa afecta a 215 viviendas que ya estaban en uso en las distintas modalidades de vivienda social municipal, antes mencionadas, y a aquellas incorporadas o que se incorporen con posterioridad en cualquiera de las modalidades previstas.

Todos los inmuebles tienen un carácter público, transitorio y temporal. Una de las claves de la nueva normativa es la regulación del acceso a estas viviendas, que se realiza mediante un itinerario personalizado y un acompañamiento profesional, con el objetivo de posibilitar la inclusión social de estas personas y su capacitación para acceder a otras alternativas habitacionales adecuadas y estables.