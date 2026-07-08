Abogados Cristianos denuncia a PETA y AnimaNaturalis por usar la imagen de Cristo en su protesta antitaurina en Pamplona

Protesta de AnimaNaturalis y PETA en contra de la tauromaquia en vísperas de las fiestas de San Fermín. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal contra las organizaciones animalistas AnimaNaturalis y PETA por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, tras la performance celebrada el pasado 5 de julio en la Plaza Consistorial de Pamplona, en la que utilizaron la imagen de Jesucristo como elemento central de una protesta contra la tauromaquia.

Durante la concentración, los organizadores escenificaron una representación en la que un hombre caracterizado como Jesucristo, con corona de espinas y cubierto de sangre simulada, aparecía rodeado de personas semidesnudas también ensangrentadas, mientras se exhibían carteles con los lemas 'Tauromaquia es pecado' y 'No matarás'. Asimismo, "reclamaron públicamente que la Iglesia Católica y el Papa León XIV condenaran las corridas de toros celebradas durante los Sanfermines", explican desde esta organización en una nota de prensa.

Abogados Cristianos considera que la utilización de la figura de Jesucristo en este contexto constituye "una instrumentalización ofensiva de uno de los símbolos más sagrados del cristianismo con el objetivo de llamar la atención y ridiculizar las creencias de millones de católicos". Por ello, ha solicitado que las responsables de ambas organizaciones sean citadas como investigadas y que "se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos".

La organización ha recordado que "no es la primera vez que se producen hechos similares durante los Sanfermines". "En las fiestas del año pasado ya presentó una denuncia por otra performance animalista en la que se simulaba la muerte de Jesucristo para protestar contra la tauromaquia", ha indicado. Si bien "aquella denuncia no prosperó", Abogados Cristianos considera que "la ausencia de consecuencias está favoreciendo que este tipo de acciones se repitan con mayor frecuencia y gravedad".

Asimismo, ha advertido de que esta denuncia se presenta "pocos días después de que PSOE y Sumar hayan acordado impulsar la derogación del delito contra los sentimientos religiosos, precisamente cuando continúan produciéndose ataques públicos contra las creencias religiosas".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha criticado que "hace un año denunciamos una performance muy similar y no hubo consecuencias. Hoy vuelven a utilizar a Jesucristo para llamar la atención. La impunidad solo consigue que estos ataques se repitan cada vez con mayor intensidad."

Para Castellanos, "resulta especialmente preocupante que, mientras aumentan los ataques contra los cristianos, el Gobierno pretenda eliminar precisamente el delito que protege los sentimientos religiosos. Eso solo enviará un mensaje de impunidad a quienes utilizan nuestra fe para provocar y ofender".