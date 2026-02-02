Abre a la ciudadanía el nuevo Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en materia de vivienda del Gobierno

La vicepresidenta Alfaro presenta en rueda de prensa el nuevo Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en alquiler y ejecuciones hipotecarias. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en materia hipotecaria y de alquiler del Gobierno de Navarra ya está abierto, desde este lunes y de forma gratuita, a toda la ciudadanía. De forma presencial, con cita previa, y vía telefónica, ofrecerá información sobre alquileres e hipotecas, y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias, con el objetivo de "convertirse en un servicio referente en asesoramiento y acompañamiento en cuestiones de vivienda".

Así lo ha señalado este lunes la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, durante la presentación del nuevo servicio, en la que ha estado acompañada por la directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Elga Molina, y la directora general de Provivienda, Gemma Gallardo.

De hecho, este servicio, impulsado por el Gobierno de Navarra, será gestionado por Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1989 para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones. Esta asociación ha sido seleccionada para gestionar el servicio mediante un proceso de licitación que se llevó a cabo a finales del año pasado.

Tal y como ha afirmado Alfaro, "es una realidad que en el mercado de la vivienda existen diversos conflictos entre arrendadores e inquilinos o surgen dudas o situaciones complejas con respecto a las hipotecas, y en muchas ocasiones la ciudadanía no sabe dónde acudir en busca de información". En este sentido, ha anunciado que el nuevo Servicio "pretende no solo dar la información necesaria en materia de vivienda, sino que va a acompañar a las partes en todo el proceso, mediante asesoría jurídica, procesos de mediación y de orientación".

La puesta en marcha de este servicio, ha indicado, es una de las principales medidas que el Gobierno de Navarra contempla para destensionar la zona declarada de mercado residencial tensionado. "Para poder garantizar la transparencia, además de generar información y conocimiento, es necesario mantener una relación bidireccional con la ciudadanía", ha expuesto la vicepresidenta. Por ello, "además de ofrecer información -ha dicho-, es fundamental establecer canales para atender las demandas que surjan de la propia población en relación a la vivienda". Canales, ha especificado, como esta nueva oficina, ya abierta a la ciudadanía.

Por su parte, la directora general de Vivienda, Elga Molina, ha señalado que "para el Gobierno de Navarra era muy importante extender este servicio al mercado privado del alquiler, no solo al público, y llegar así a toda la ciudadanía, lo que va a permitir resolver las dudas de cualquier persona que así lo requiera de manera fácil y ágil, implementando herramientas tecnológicas de última generación que faciliten esta tarea".

Hasta ahora, Navarra contaba con una oficina de mediación hipotecaria y de alquiler que realizaba atenciones relacionadas con las solicitudes de información sobre el acceso a una vivienda protegida, ayudas para el pago del alquiler o ayudas sociales, solicitudes de intervención de la Dirección General de Vivienda en incidencias entre arrendadores y arrendatarios; intervenciones en situaciones de impagos; actos de mediación entre promotoras y personas inquilinas; o atendía quejas relacionadas con las condiciones de acceso al censo o a las ayudas DAVID y Emanzipa. En 2025, este servicio atendió a un total de 134 unidades familiares, por correo, teléfono y de manera presencial.

El nuevo servicio, como ha explicado Molina, permitirá llevar a cabo procesos de mediación que eviten la vía judicial; prestará atención a arrendadores y arrendatarios para dar seguridad jurídica al mercado; y realizará atenciones personalizadas a cada caso, con acompañamiento y un servicio de mediación especializado.

Para Gemma Gallardo, directora general de Provivienda, "la mediación, entendida como una herramienta de intervención para situaciones de vulnerabilidad residencial y/o riesgo de pérdida de vivienda, es clave para lograr objetivos en los procesos vitales de las personas y/o familias".

Según ha descrito, algunos de sus beneficios son la devolución del protagonismo en la toma de decisiones y en la gestión de conflictos a las partes a las que se acompaña; el inicio de procesos de aprendizaje que mejoren la comunicación con otros, la gestión emocional ante conflictos y la prevención de situaciones violentas; la reducción de costes emocionales; y la reducción de gastos económicos en comparación con otros sistemas tradicionales de resolución de conflictos.

Sobre Provivienda, ha subrayado que desde su nacimiento su misión es "gestionar viviendas que cambian vidas y generar comunidad, entendiendo la comunidad como un factor de protección antes situaciones de vulnerabilidad". "Estas comunidades pueden ser sentidas, físicas o que nacen de necesidades comunes. A través de acciones de asesoramiento, información y mediación en materia de alquiler e intermediación hipotecaria se generan espacios de confianza con la población, en los que pueden ver resueltas sus dudas, necesidades, incertidumbre y búsqueda de soluciones de una forma cercana, flexible y adaptada a la necesidad de cada persona".

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y ACCESO AL NUEVO SERVICIO

Para dar a conocer la apertura de este nuevo servicio a la ciudadanía, el Gobierno de Navarra ha impulsado una campaña de comunicación que, desde hoy, se difundirá a través de redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok), prensa escrita y digital, y marquesinas de Pamplona y Comarca, Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla, así como mupis.

También se distribuirá material informativo, como carteles y trípticos, en la nueva oficina y en puntos de especial interés, como Servicios Sociales de Base.

El acceso al servicio, que es gratuito para toda la ciudadanía, se puede realizar vía telefónica a través del 900 841 648, por vía telemática mediante el correo electrónico mediacion.vivienda@navarra.es, o por vía presencial (con cita previa) en la calle Fuente del Hierro, 23, de Pamplona.