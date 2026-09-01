Abre la inscripción el programa de mediación artística Taldeka, dirigido a jóvenes entre 15 y 21 años

Programa Taldeka. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para la tercera edición del programa de mediación artística Taldeka se han abierto este martes a través de la página web municipal de Cultura, www.pamplonaescultura.es. El programa está dirigido a jóvenes entre 15 y 21 años y se desarrollará durante quince sesiones, jueves alternos en horario de tarde, entre los meses de octubre y marzo. La inscripción es gratuita y, antes de cada sesión, se notificará la plaza a las personas admitidas. El curso girará en esta edición en torno al concepto de identidad.

El director de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Íñigo Gómez, ha presentado esta nueva edición de Taldeka junto a Oihane Mcguiness y Karmele Oteros, coordinadoras del programa. Este programa busca conocer lo que ocurre culturalmente en la ciudad, planteando un acercamiento creativo a la cultura contemporánea y generando propuestas e iniciativas de carácter artístico y creativo en el entorno impulsadas por jóvenes y dirigidas también a un público joven. Para ello, se llevan a cabo en las diferentes sesiones planteadas encuentros con artistas locales o visitas a exposiciones y eventos, entre otras acciones.

Además, Taldeka trata de diseñar un espacio de encuentro y creación donde la juventud de 15 a 21 años se pueda reunir para participar en actividades culturales, compartir experiencias y explorar formar diversas de expresarse artísticamente. De esta forma, ha indicado el Consistorio, se pretenden establecer nuevas redes entre jóvenes con cierto interés cultural para fomentar prácticas colaborativas y desarrollar un proyecto común entre personas jóvenes que amplíe interés por el contexto cultural y artístico contemporáneo en el entorno de Pamplona.

DOS GRUPOS DE TRABAJO

Al igual que en ediciones anteriores, se establecen dos grupos de trabajo en función de la edad de las personas participantes. Un primer grupo integrará a jóvenes que hayan nacido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 y un segundo grupo lo compondrán jóvenes que hayan nacido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008. Los grupos estarán compuestos por entre 10 y 15 personas.

La inscripción es gratuita y está ya abierta desde este 1 de septiembre. Se debe realizar cumplimentando un formulario online accesible desde la web municipal de Cultura en el enlace https://www.pamplonaescultura.es/programas/taldeka-2026-2027.... En cada una de las dos ediciones que se han llevado a cabo hasta el momento han participado una treintena de jóvenes entre los 15 y los 21 años.

Para este curso, se han previsto 15 sesiones, que se desarrollarán habitualmente en jueves alternos entre los meses de octubre y marzo en horario vespertino, de 17.30 a 20.30 horas. Las sesiones se llevarán a cabo en el entorno de la Ciudadela de Pamplona, en espacios como la Sala de Armas o las casernas. Habrá sesiones los días 1, 8, 15 y 22 de octubre, 5 y 19 de noviembre, 10 y 17 de diciembre, 14 y 28 de enero, 11 y 15 de febrero y 11, 18 y 20 de marzo.

LA IDENTIDAD COMO TEMA PRINCIPAL DE ESTE CURSO

Para este curso, se propone como idea vehicular e hilo conductor el concepto de identidad, que irá desarrollándose desde las visitas a las exposiciones en el entorno de la Ciudadela y a través de los talleres prácticos y que, finalmente, quedará de alguna forma plasmada en todo lo que se vaya creando. La identidad, al no ser un estado estático, "puede ser un punto de partida común en el que cada persona pueda participar desde su singularidad".

El primero de los tres ejes de trabajo establecidos atiende a las diferentes identidades desde el arte. La identidad se articula desde la experiencia, el entorno y los elementos a los que se presta atención, siendo consciente de que el arte puede ser parte de las experiencias y puede proponer nuevos puntos de vista o formas de explorar el día a día. Para ello, se llevará a cabo un ejercicio continuo de registro en el que se pedirá a cada participante que, en todas las sesiones, como elemento común a lo largo del programa, deje una imagen y un registro físico. Que reflejará al final del curso la mirada singular de esa persona.

El segundo eje apuesta por manifestar y desarrollar las diferentes identidades propias a través de prácticas y talleres guiados por artistas. De esta forma se evidencian nuevos modos de crear y se llevan a la práctica de una forma activa y directa. Se propone trabajar diferentes prácticas relacionadas con cuestiones presentes en el día a día que son parte de experiencias que construyen la identidad, así como la fotografía, el vídeo, el sonido, la moda, generar relatos, crear imágenes e imaginarios...

El tercer eje trabajará la identidad desde lo propio a lo colectivo, intentando que en cada sesión el espacio de la Ciudadela sea activado desde nuevas perspectivas relacionadas con el arte y funcione como lugar de encuentro y pertenencia para llevar a cabo prácticas colectivas. A lo largo de las sesiones se tendrá en cuenta la idea de hacer una muestra final, con el propósito de realizar alguna acción o algún elemento que pueda quedarse en la Ciudadela y que aporte parte de la identidad desarrollada durante el curso. Se quiere dejar constancia así del trabajo conjunto llevado a cabo, alterando el entorno de alguna forma, aunque sea breve y efímera, ha añadido el Ayuntamiento.