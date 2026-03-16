Se abre este lunes el plazo para que las librerías de Pamplona se apunten al Día del Libro y de la Flor

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se abre el plazo para que las librerías pamplonesas se inscriban para participar en el Día del Libro y de la Flor, que se celebrará el jueves 23 de abril en la peatonal de Carlos III. El plazo se cierra el 26 de marzo.

El Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación de Librerías Diego de Haro organizan esta jornada, en la confluencia de Carlos III con la avenida de Roncesvalles, para "dinamizar el centro de la ciudad y da visibilidad al comercio especializado de cercanía".

Las librerías interesadas en tomar parte en la cita pueden presentar su solicitud a través de un correo electrónico a la dirección asociaciondiegodeharo@gmail.com.

La convocatoria se dirige a los negocios que cuenten con un establecimiento comercial dedicado total o parcialmente a la venta de libros que esté ubicado en Pamplona. Las librerías que participen pagarán una cuota de 130 euros. En la iniciativa de 2025, fueron 17 las librerías participantes.

Los puestos de venta del Día del Libro y de la Flor, abiertos en horario ininterrumpido de 10 a 21 horas, ofrecerán descuentos del 10%, que también se realizarán en los establecimientos habituales.

Además, se podrá adquirir una flor a un precio simbólico, con finalidad solidaria. El dinero recaudado con las flores se reinvertirá en libros que la asociación Diego de Haro donará a una entidad de carácter social, que este año es Saharako Kabiak.