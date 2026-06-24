La academia Educactiva ve poco tiempo y falta de contenido definido para preparar las pruebas de acceso a Grado Superior

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la academia Educactiva ha afirmado que "el problema que hemos tenido" en las pruebas de acceso a Grado Superior de FP en Navarra en 2026, "y esos resultados tan extraños que ha habido" radica en el poco tiempo preparación, de tres meses, y en que "no ha habido un contenido definido".

Así se han pronunciado este miércoles Íñigo Rodríguez y Daniel Salas, en representación de la academia, durante una sesión de trabajo parlamentaria solicitada por el PPN.

Rodríguez ha explicado que en el ámbito de comunicación, se presentaron 168 alumnos, que aprobaron con una nota media de 8,58. En el ámbito digital, se presentaron 165 -porque tres que ya han realizado el ámbito matemático decidieron no presentarse-, y aprobaron todos ellos, con una media de 8,33. Pero en el ámbito matemático, "solo alcanzan el aprobado 29 de 168, con una media de 2,74".

Entre otras cuestiones, Rodríguez ha hecho referencia al calendario, ya que la convocatoria se publicó el 13 de febrero, y el examen de Grado Medio fue el 20 de mayo y el de Grado Superior el 21 de mayo. "Por lo tanto, nos encontramos con un margen de tres meses, más o menos, para poder preparar", ha señalado, tras considerar que "es un plazo escaso para poder realizar una buena preparación" de la prueba, sobre todo, teniendo en cuenta "la falta de contenido concreto".

Hasta ahora, ha dicho, "basábamos nuestra formación a los alumnos basándonos en exámenes de años anteriores que venían repitiéndose". Sin embargo, este año en la convocatoria "hay un cambio de estructura debido a la aplicación y el desarrollo de la normativa" estatal, por lo que "hay un cambio de la estructura y en el contenido".

En cuanto al contenido, "se ha publicado un documento de saberes básicos" que es "bastante abstracto, no definido y remite a la referencia curricular de 1º y 2º de Bachillerato". En este sentido, "la preparación en tres meses es complicada, es, digamos, un poco irreal". "Aquí radica un poco el problema que hemos tenido en esta convocatoria, y esos resultados tan extraños que ha habido. En gran parte se debe a esto, a la poca preparación, al poco tiempo de preparación, y a que no ha habido un contenido definido", ha manifestado, tras añadir que "al no haber un contenido definido, andas un poco perdido a la hora de poder prepararlo". Además, en matemáticas, "el examen ha sido completamente competencial, y no lo ponía en ningún lado".

El nivel, ha dicho, "no era complicado". "Lo que ha sido complicado es que no sabíamos qué teníamos que preparar, ni la forma ni el contenido", ha subrayado, tras considerar que los aprobados en Matemáticas posiblemente sean alumnos que han hecho Bachillerato, probablemente el de Ciencias, y con esa base han podido" aprobar.

Por otro lado, ha criticado que "el examen lo hemos extraído del feedback de nuestros estudiantes, pero no está publicado". Habitualmente, ha dicho, en todos los procesos selectivos, como por ejemplo la PAU, o las oposiciones, "se publican los exámenes" ya que "el alumno, para tener unas garantías reales de poder hacer una reclamación en condiciones, debería tener acceso al examen". Sin embargo, "no ha sido así".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha considerado que lo ocurrido "merece una reflexión seria" y "una respuesta" por parte de Educación, ya que los resultados en el ámbito matemático, "con una tasa de aprobados extraordinariamente baja y muy alejada de la registrada en el resto de ámbitos evaluados", ha generado "gran frustración" y "gran preocupación" entre alumnado, profesorado y centros preparadores. "Esperamos que Educación tome nota de lo sucedido, escuche las demandas del alumnado y de los centros preparadores y que adopte medidas necesarias para que una situación como esta no vuelva a repetirse en próximas convocatorias", ha dicho.

Pedro González, de UPN, ha afirmado que "lógico sería haber convocado con tiempo suficiente y haber comunicado los cambios producidos" para "orientar" sobre el contenido de las pruebas para "permitir una preparación más adecuada". "No se ha hecho, no vamos a entrar en las razones por las que no se ha hecho. En lo que sí me gustaría entrar es en la respuesta del departamento cuando ustedes, academias y alumnado, intentan buscar algún tipo de solución", ha criticado. A su juicio, "nos enfrentamos a lo de siempre", a "una forma de relacionarse con la comunidad educativa basada en la imposición en vez del diálogo, en el 'siempre tengo razón'".

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha subrayado que "los datos hay que mirarlos con cuidado, porque no sería justo decir sin más que este año ha sido peor que el anterior", porque "yo veo mejoras". "Ha habido más porcentaje de alumnos que han sacado un 4 o más, ha habido más porcentaje con respecto a 2025 de aprobados en general, un 3,27%. Por lo tanto, no creemos que los datos por sí solos nos puedan dar una lectura como la que están haciendo ustedes, porque los datos nos hablan de mejora en el número de aprobados", ha dicho. En cualquier caso, ha subrayado que "recogemos" sus aportaciones. "Las estudiaremos y trabajaremos con el departamento", ha manifestado.

Eneka Maiz, de EH Bildu, ha coincidido en que la convocatoria fue "tardía" y "existía poco margen para la preparación", y que los cambios "no se pueden hacer de un día para otro, sin proporcionar modelos". A su juicio, "se deben proporcionar instrumentos para preparar las pruebas y para contar de antemano con los criterios de corrección". En este sentido, ha preguntado "dónde ha estado el motivo de esa disfunción". "Si ha sido en el diseño de las pruebas, si ha sido en los criterios de corrección, puede que la prueba haya sido correcta pero los criterios de corrección no hayan sido adecuados, o en el procedimiento, no sabemos cómo han funcionado los tribunales, quizá también han tenido dificultades en este cambio de paradigma", ha dicho.

En nombre de Geroa Bai, Itxaso Soto ha considerado que el departamento "debía haber avisado con más tiempo para poder preparar" las pruebas, y que el temario tendría que haber sido "más específico". A su juicio, "el acceso a FP tiene que ir unido al nivel que se va a desarrollar dentro de FP", pero "se debe acompañar de un refuerzo o de unas facilidades para este acceso". "Las medidas deben ser trabajadas, o por lo menos expuestas, para dar esta facilidad de acceso, sin rebajar ese nivel de exigencia", ha manifestado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha apuntado que "tomamos nota de sus reivindicaciones" y que hablarán con Educación para "conocer su valoración de todo lo que ha acontecido" y "ver si de manera conjunta se pueden implementar mejoras". "No me cabe la menor duda que el Departamento de Educación ofrecerá explicaciones y confío en que se pueda trabajar desde el ámbito del departamento con el conjunto de academias preparadoras, incluso con el propio alumnado que ha participado en esta prueba, para conocer las valoraciones de primera mano y de manera colaborativa y conjunta diseñar los cambios o implementar los márgenes de mejora que sean pertinentes", ha señalado.