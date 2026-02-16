Activada la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra ha sido activada debido a la situación metereológica.

Según ha informado Sos Navarra, la fase de pre-emergencia ha sido activada a las 9.30 horas "de acuerdo a la evolución del episodio de precipitaciones y la normalización de los caudales de los ríos".

