La actividad comercial de Navarra aumenta un 1,1% en términos anuales

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Comercio al por Menor de Navarra registra en agosto un aumento del 1,1% en términos anuales. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la tasa de variación se sitúa en el 1,9%. El crecimiento acumulado hasta el mes de agosto se cifra en el 1,1%, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

Por su parte, el índice del conjunto nacional muestra una variación anual del -1,1% en la serie original y un -0,4% en la corregida de efectos estacionales y de calendario. El crecimiento acumulado en lo que va de año se estima en el 1,3%.

El empleo en el sector de comercio minorista de la Comunidad foral registra una variación anual del 1,5%, la misma tasa estimada en el acumulado anual (enero-agosto). El conjunto nacional presenta una variación del -0,1% con respecto al mismo mes de 2025, seis décimas menos que la tasa alcanzada en los ocho primeros meses del año.