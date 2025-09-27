La actividad de divulgación 'Citas a ciencias' de la UPNA cuenta todavía con plazas disponibles

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) mantiene abierto el plazo de inscripción para la actividad de divulgación 'Citas a ciencias', un encuentro que tendrá lugar los días 1 y 15 de octubre y 19 de noviembre en el que el público general podrá conversar cara a cara con personal investigador en una dinámica inspirada en las citas a ciegas o 'speed dating'.

En cada sesión, diez investigadoras e investigadores de la institución académica se sentarán frente a diez participantes para mantener charlas breves y distendidas sobre su trabajo, su trayectoria y su visión de la ciencia. Tras unos minutos, el público rotará de asiento hasta haber dialogado con todo el personal investigador, según ha explicado la UPNA en una nota.

Quienes quieran tomar parte en esta iniciativa, que se desarrollará en el salón de actos de Katakrak (calle Mayor, 54 de Pamplona), pueden inscribirse a través de un formulario o por la cuenta de Instagram del evento @citas_a_ciencias, que ofrece información actualizada sobre las sesiones y las plazas disponibles.

El encuentro tendrá lugar los miércoles 1 y 15 de octubre y 19 de noviembre en dos sesiones por jornada, a las 18 y 19.30 horas. Además de las conversaciones, se ofrecerá una consumición durante las rondas y un aperitivo posterior en la cantina de Katakrak. Cada jornada incluye dos rondas de esta dinámica, lo que permite reunir a un total de treinta personas (diez investigadoras y veinte participantes) por tarde.

'Citas a Ciencias', organizado gracias a la convocatoria de proyectos de divulgación científica 2025 de la UPNA y con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la institución académica, busca romper estereotipos sobre la figura de quienes investigan, mostrar la diversidad de perfiles en el mundo científico y poner en valor la importancia de la investigación para la sociedad. La iniciativa pretende crear un espacio social y accesible donde la ciudadanía pueda preguntar, intercambiar ideas y conocer de primera mano el día a día de esta actividad en distintas disciplinas.

El evento ha sido ideado por Sonia Elizondo Martínez y Josu Irisarri Erviti, doctores en ingeniería por la UPNA con experiencia en divulgación científica. Así, Sonia Elizondo, que cursó en la institución académica el grado Internacional en Ingeniería Informática, el Máster Universitario en Ingeniería Informática y el doctorado en el programa en Ciencias y Tecnologías Industriales (en la rama de Tecnologías Informáticas), ha trabajado en proyectos para visibilizar la diversidad en ciencia y tecnología, con especial atención al ámbito STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), dentro de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología de la UPNA y en eventos de divulgación como Naukas Pamplona, El mundo que viene o UPNA Show, el pódcast Ciencia al Punto o la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras.

Por su parte, Josu Irisarri es profesor en el Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA, institución donde se graduó en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, cursó el Máster en Ingeniería Industrial y realizó también el doctorado en el programa en Ciencias y Tecnologías Industriales en la línea de tecnologías informáticas. Es mentor de Planeta STEM por el Planetario de Pamplona y NICDO, un programa del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

Colabora activamente en proyectos como CANSAT, donde participó como jurado en la última edición, la de 2024/2025. Ha tomado parte también en iniciativas como la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, el concurso Tesis en 3 minutos, el cortometraje 'Háptica - Revitalizando el mundo' y el pódcast Ciencia al Punto/Zientzia puntu-puntuan. Por último, fue cofundador de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería para el Impulso de la Tecnología Electrónica-i2tec y sigue participando en ferias tecnológicas y en proyectos educativos de robótica y ciencia para jóvenes.