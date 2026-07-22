Sin acuerdo en el Parlamento de Navarra para condenar la agresión en Berriozar a militares que veían el Mundial

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha alcanzado este miércoles la unanimidad necesaria para aprobar una declaración institucional de condena por la agresión que sufrieron un grupo de militares que seguían en la terraza de un bar de Berriozar la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

Se han presentado tres declaraciones a la Junta de Portavoces, una de UPN, otra del PPN y otra de Contigo-Zurekin. La declaración de UPN ha recabado el apoyo del PPN, mientras que el PSN se ha abstenido y EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra. En dicha declaración, se proponía que el Parlamento de Navarra condenara "enérgicamente el ataque violento de este grupo de individuos que provocaron un atentado a los derechos humanos y una violación de los pilares principales de la convivencia pacífica". Además, entre otros puntos, emplazaba "de manera especial a la izquierda abertzale representada en la formación política EH Bildu a asumir su responsabilidad respecto de estos actos de intolerancia por pretender imponer su pensamiento político por encima de la libertad individual de cada persona".

La declaración del PPN ha sumado el voto a favor UPN y PSN, mientras que Geroa Bai se ha abstenido y el resto se han posicionado en contra. El texto expresaba "la más firme condena y absoluta repulsa por la brutal agresión" y trasladaba "la solidaridad, el apoyo y los mejores deseos de una pronta recuperación a todas las personas agredidas, así como a sus familiares y allegados".

Por último, la declaración de Contigo-Zurekin ha recibido el apoyo de PSN, Geroa Bai y EH Bildu, mientras que UPN y PSN han votado en contra. En este caso, la declaración sustituía el término de condena por el de rechazo a la agresión. Además, rechazaba "enérgicamente la exhibición de simbología neonazi por parte de miembros de las Fuerzas Armadas".

Cabe recordar que este tipo de declaraciones requieren de unanimidad para ser aprobadas.

Al término de la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que, al no apoyar la declaración presentada por la formación regionalista, el PSN "no condene la agresión de Berriozar", algo que ha calificado como "inaceptable". "Sentimos una enorme decepción. Lo tendrá que explicar el Partido Socialista. Que se sume al relato que quiere implantar sobre esta cuestión la izquierda abertzale es inaceptable. Vincular intencionadamente a militares con neonazis, cuando es falso, es una manipulación absoluta. Nada puede justificar la brutal agresión y nada puede justificar que el PSN no condene la agresión, y simplemente, utilizando el lenguaje de Bildu, la rechace", ha señalado.

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha criticado que "el señor Esparza ha tenido la caradura de mentir diciendo que el PSN no ha condenado la agresión" y ha afirmado que "la condenamos desde el primer momento y hemos apoyado también una declaración del Partido Popular, que condena rotundamente la brutal agresión". "Lo hemos hecho de manera reiterada y no nos vamos a cansar jamás de condenar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga", ha señalado. Unzu ha explicado que el PSN se ha abstenido en la declaración de UPN por considerar que la formación regionalista "no quería el apoyo más que de los suyos, lo único que quería era la confrontación, no el acuerdo".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha lamentado y rechazado "los incidentes ocurridos el pasado domingo en ese local de hostelería en Berriozar" y ha considerado que "hechos así no deberían producirse, y por ello hacemos un llamamiento en defensa de la convivencia democrática y en defensa del respeto". También ha mostrado su "preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar, y que no tienen cabida en nuestro pueblo, ni son compatibles con los valores democráticos y de convivencia que desde EH Bildu defendemos". Además, ha considerado "totalmente inaceptable el intento de UPN de querer responsabilizar a EH Bildu de lo ocurrido en Berriozar en su objetivo de señalar y criminalizar a una opción política como la nuestra".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha condenado los hechos ocurridos en Berriozar y ha considerado que "la convivencia debe estar basada en el respeto, es incompatible con cualquier tipo de violencia y también con cualquier tipo de expresión que alimente el odio y la intolerancia". "Hemos apoyado la declaración institucional que ha presentado Contigo-Zurekin, que entendemos que representa ese mensaje que hemos lanzado desde el principio, y hemos votado en contra de la de UPN y nos hemos abstenido en la del PP, porque son declaraciones partidistas y no buscan el consenso", ha afirmado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha destacado que la agresión de Berriozar refleja "la poca libertad y la anormalidad en la que desgraciadamente vivimos en Navarra". "El PSN convive con los posicionamientos de EH Bildu, pero Navarra quiere libertad y eso es lo que va a defender siempre el Partido Popular", ha señalado, y ha reprochado a Contigo-Zurekin que "depende de quién porte o lo que porte tenemos una postura o tenemos otra". "Nada justifica la violencia y lo que pretenden ahora es justificarla", ha asegurado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha destacado que su grupo "rechaza enérgicamente la agresión brutal, en un espacio público, en un contexto de ocio, que creemos que no debemos permitir en nuestra Comunidad, y daña la confianza pacífica en Navarra, pero es cierto que añadíamos un segundo punto en el que también rechazábamos la exhibición de simbología neofascista en general y particularmente de este grupo de militares que fue agredido y uno de ellos portaba la camiseta, y en redes sociales hacían una exhibición ostentosa". "Creemos que también hay que condenarlo, porque atenta contra los valores de libertad, justicia e igualdad, que son constitucionales, y deberían defender las Fuerzas Armadas", ha señalado.