Las adjudicaciones de obras en Sendaviva o el estado de la red ferroviaria, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 26 de enero, su sesión ordinaria que incluye, entre otros temas, preguntas parlamentarias de UPN, sobre "responsabilidades en las adjudicaciones de obras y contratos en Sendaviva"; y de Vox sobre el estado de las redes ferroviaria y de carreteras en Navarra.

El orden del día incluye otras preguntas parlamentarias sobre las medidas que va a adoptar el Departamento de Salud para "reducir la sobrecarga y excesos de jornada de los médicos", sobre la reforma de la Ley de Renta Garantizada, sobre competitividad regional o sobre la participación de Navarra en Fitur.

Por otro lado, UPN ha solicitado las comparecencias de los nuevos consejeros de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y de Función Pública, Interior y Justicia, Inma Jurío, para que informen sobre "la continuada detección de errores" en pulseras telemáticas de protección de víctimas de violencia de género. Los regionalistas han pedido, también, que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, exponga las medidas que se van a llevar a cabo para evitar el cierre de la Residencia Amavir de Erro; y que la gerente del Área de Salud de Estella explique "el progresivo deterioro" de algunos servicios de salud en dicha área.

EH Bildu, por su parte, quiere que Maeztu informe sobre el sistema de acogimiento residencial a menores; mientras que el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha pedido comparecer para explicar las actuaciones relativas al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026.

Asimismo, UPN, PPN y Vox han solicitado realizar una sesión de trabajo con una representación de la Asociación Venezolana Navarra (Asvena) y la asociación Alpargatika para que informen sobre la situación política y social de Venezuela.

En otro orden de cosas, se han registrado cuatro interpelaciones. Dos del PSN en materia de convivencia y memoria y sobre política general contra la violencia hacia las mujeres; una de UPN sobre política general del Departamento de Salud en relación con los hospitales comarcales de Estella y Tudela; y otra de EH Bildu en materia de igualdad y enfoque de género en el modelo de gobernanza de las administración foral y local. Además, los socialistas han presentado una moción que insta al Gobierno de Navarra a crear un hospital de día de diabetes.