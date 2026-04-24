Adjudicada la construcción de una nueva glorieta en el entorno del polígono de Mutilva y la Ronda de Pamplona

Archivo - Licitada la construcción de una nueva glorieta en la intersección de la NA-2310 con la PA-30 y el polígono de Mutilva - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado la construcción de una nueva rotonda a la altura del polígono industrial de Mutilva, en la intersección de la carretera local NA-2310 con los ramales de enlace de la PA-30, Ronda de Pamplona. La ejecución de esta glorieta cuenta con un coste de 821.075 euros (IVA incluido), y su construcción correrá a cargo de la Lacunza Hermanos S.L., que ha resultado adjudicataria.

La actuación permitirá acceder a la calle U del polígono industrial de Mutilva desde dicha rotonda, eliminando así los actuales giros a la izquierda. En la intervención también se ha proyectado la ejecución de ramales de 'bypass' para maximizar la capacidad de tráfico de la PA-30. Con esta acción, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y medio, se busca mejorar la movilidad del tráfico rodado entre esta zona industrial del Valle de Aranguren y la ronda, según ha informado el Gobierno foral.

La ejecución de la nueva glorieta también contará con un proyecto para seguir impulsando la movilidad sostenible en la zona, pues se dará continuidad al recorrido peatonal y ciclista que recorre el entorno a través de dos nuevos pasos peatonales que se ubicarán en las zonas donde el tráfico rodado circule a menos velocidad, y las características de la vía permitan una mejor visibilidad.