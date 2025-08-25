Adjudicadas las obras para completar en otoño la climatización de las instalaciones de la Casa de la Juventud

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato para la instalación de climatización en la Casa de la Juventud. Serán la tercera y cuarta fase de una actuación que comenzó hace cinco años y que se completará para finales de otoño. El presupuesto asciende a 180.516,95 euros, un 3% por debajo del precio de licitación, que fue de 186.099,95 euros. La empresa Postman Proyectos Tecnológicos SL ejecutará el trabajo.

La fase 3 de estas obras abarca los espacios de la sala de exposiciones (nivel 1), las salas de ensayos (nivel 2) y la sala de artes plásticas (nivel 5). La intervención en la fase 4 se centrará en la climatización del salón de actos.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el proyecto plantea la instalación de un sistema de expansión directa en bomba de calor. Las unidades evaporadoras de cada recinto serán alimentadas por unidades condensadoras ubicadas en la cubierta sur del nivel 7 del edificio para los espacios de la fase 3 y la cubierta este del nivel 5 para la fase 4.

Para cada una de las dos fases se ha previsto una unidad condensadora. La distribución de la energía se hará mediante gas refrigerante conducido por tubería de cobre aislada y protegida por canaleta, tanto en el interior como en el exterior del edificio. Cada uno de los recintos climatizados dispondrá de un termostato ambiente, de manera que cada espacio se controlará de forma independiente con el fin de minimizar el consumo energético. Todo el sistema está controlado por un sistema de regulación centralizado con capacidad para ser controlado de manera remota mediante un servidor web.