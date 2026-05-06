Adjudicadas las primeras 17 plazas de MIR en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 4 de mayo, comenzó la adjudicación de las 9.278 plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) de 2026. En dos días, en las que estaban convocados los aspirantes por orden de puntuación del 1 al 1.400, se han adjudicado las primeras 17 plazas en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

El primer MIR que ha elegido plaza en Osasunbidea ha sido el 24 y en la especialidad de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) le sigue el 45 en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, y el 68 Cardiología también del HUN.

Además, dentro de los primeros 500 candidatos, el 201 eligió Medicina Interna; 228 Cardiología; 263 Medicina Intensiva; 268 Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología; 294 Cirugía Oral y Maxilofacial; 364 Cardiología; 491 Oftalmología; y 504 Anestesia y Reanimación, detallan desde el Ejecutivo foral.

En concreto, Osasunbidea ofertó un total de 108 plazas de medicina, que se distribuyen de la siguiente forma: 67 en el HUN, 24 en la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Pamplona-Estella, 8 en la Unidad Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Tudela, 4 en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Mental, 3 en la Unidad Multidisciplinar de Salud Laboral, y 2 en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Por otra parte, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha cubierto las 36 plazas ofertadas: 26 de enfermería, cuatro de psicología, cuatro de farmacia, una de biología y una de física.

El primer puesto que se cubrió en enfermería fue para la especialidad de Enfermería Obstétrico-ginecológica en el HUN, con el puesto de orden número 35. En Psicología, el número 21 para Psicología Clínica en Salud Mental, en Farmacia el 36 para Farmacia Hospitalaria del HUN, en Física el 12 para el Servicio de Radiofísica Hospitalaria del HUN, y en Biología el 37 en Microbiología y Parasitología del HUN.

La adjudicación de plazas MIR finalizará el 27 de mayo, y los y las aspirantes tomarán posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio.