Administración y Finanzas, Auxiliares de Enfermería y Electricidad y Electrónica, ciclos más demandados de FP

Archivo - Alumnado durante una clase de Formación Profesional. - MIKEL LARREA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grados Básicos de Electricidad y Electrónica y Mantenimiento de Vehículos, los grados medios de Cuidados Auxiliares de Enfermería y Gestión Administrativa y los grados Superiores de Administración y Finanzas y Educación Infantil son los estudios más demandados de la oferta de Formación Profesional de Navarra para el curso 2026-2027.

Los procesos de admisión de la FP para el próximo curso "revelan una muy alta ocupación" de las plazas ofertadas por el Departamento de Educación, si bien todavía no han finalizado en su totalidad y la configuración del proceso contempla una segunda fase en los últimos días de agosto y en el mes de septiembre, mediante un procedimiento de adjudicación de vacantes (PAV) que permite ocupar las plazas que no se hayan cubierto en el proceso ordinario y para el que es necesario volver a inscribirse, explican desde el Gobierno foral.

Así, en Grado Básico están adjudicadas en este momento un total de 681 plazas sobre una oferta de 697. Con una oferta de 17 ciclos diferentes, los 8 ciclos más demandados han sido Electricidad y Electrónica; Mantenimiento de Vehículos; Peluquería y Estética; Cocina y Restauración; Fabricación de Elementos Metálicos; Servicios Comerciales; Informática de Oficina; y Servicios Administrativos.

En Grado Medio, y sobre una oferta de plazas de 2.813, las plazas adjudicadas en este momento, tras la publicación del cuarto y definitivo listado de acceso han sido 2.760.

Los diez ciclos más demandados de la oferta de Grado Medio de FP, sobre un catálogo de 44 ciclos diferentes, han sido Cuidados Auxiliares de Enfermería; Gestión Administrativa, Sistemas Microinformáticos y Redes; Mantenimiento Electromecánico; Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Electromecánica de Vehículos automóviles; Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre; Emergencias Sanitarias; Atención a Personas en Situación de Dependencia; y grado Medio en Actividades Comerciales.

En Grado Superior, sobre una oferta de 2.718 plazas, las plazas adjudicadas ya ascienden a 2.586, faltando en este caso la publicación de la cuarta y definitiva lista de admitidos del proceso ordinario, que está previsto se publique el próximo 28 de agosto. En este caso, con una oferta de 67 ciclos diferentes, los diez ciclos más demandados han sido los de Administración y Finanzas; Educación Infantil; Mecatrónica Industrial; Laboratorio Clínico y Biomédico; Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Integración Social, Automatización y Robótica Industrial, Administración de Sistemas Informáticos en Red; Acondicionamiento Físico; y Grado Superior en Automoción.

REDUCCIÓN DE LAS RATIOS MÁXIMAS

Además, y en aplicación de los contenidos del Pacto por la Equidad y la Calidad Educativa firmado por el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales ANPE, AFAPNA y UGT, el curso 2026-2027 incluirá la reducción de las ratios máximas en los estudios de FP.

La ratio aplicada hasta la admisión del curso 2025-2026 en grado medio y grado superior era de 24 alumnos/as, incluyendo al alumnado repetidor más el alumnado de nuevo acceso. Sin embargo, a partir del próximo curso la ratio en los procesos de admisión tanto en grado medio como en grado superior será de 20 alumnos/as. Un grupo se formará con 20 alumnas-os nuevos, siempre y cuando el número de alumnado repetidor esté entre 0 y 4, ambos inclusive. Si existiesen cinco o más alumnas/os repetidores, el grupo se formará con 24 alumnas/os.