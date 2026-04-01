La Administración Foral de Navarra ejecutó en 2025 el 91,2% del gasto presupuestado para todo el año

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

En diciembre de 2025 el gasto ejecutado de la Administración Foral de Navarra alcanza 6.214.2 millones de euros, un 4,6% superior al de diciembre del año pasado. Durante 2025 se ha ejecutado el 91,2% del gasto presupuestado para todo el año, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El Gobierno foral ha destinado el mayor importe del gasto al 'Capítulo 4 Transferencias corrientes', seguido del 'Capítulo 1 Gastos de personal', con un 38,1% y un 30,6% del total del gasto, respectivamente.

Por departamentos, Salud, con un gasto realizado de 1.552 millones de euros, y el Departamento de Economía y Hacienda con 1.246,3 millones de euros, son los dos departamentos con mayor gasto, con un 25% y un 20,1% del total.

En febrero de 2026 el gasto de la Administración Foral de Navarra alcanza 803,5 millones de euros, un 14,1% superior al de febrero del año anterior. Hasta el segundo mes de 2026 se ha ejecutado el 11,7% del gasto presupuestado para todo el año.

Por capítulos, el Gobierno foral ha destinado el mayor importe del gasto al 'Capítulo 1 Gastos de personal', seguido del 'Capítulo 4 Transferencias corrientes', con un 37% y un 35% del total del gasto respectivamente.

El Departamento de Salud, con un gasto realizado de 209 millones de euros, y el Departamento de Cohesión Territorial con 185,8 millones de euros, son los dos departamentos con mayor gasto, con un 26% y un 23,1% del total.