Aena prevé inversiones en el aeropuerto de Pamplona para recrecer la pista y mejorar la seguridad

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena prevé llevar acabo entre 2027 y 2031 distintas acciones de mejora en el aeropuerto de Pamplona en el marco de un plan de inversiones de cerca de 13.000 millones de euros que ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra, se prevé realizar en el aeropuerto de Pamplona el recrecido de pista; actuaciones en campo de vuelo y plataforma (adecuación vial perimetral); mejora de la seguridad (equipamiento de seguridad); incremento de la seguridad operacional (pavimento de plataforma y torres mega), y mejora de la urbanización, accesos y acometidas (adecuación de la red hidrológica).

Para el conjunto nacional, la propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Según ha destacado el Gobierno de España, tras el análisis de los técnicos de Aena, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España "recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental".

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social. Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha destacado que "el modelo tarifario de Aena está diseñado para facilitar las inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad". El objetivo de Aena es que este ciclo inversor sea compatible con "la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa".