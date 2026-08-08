Afapna exige un "cambio inmediato" en las oposiciones docentes por considerar que es un sistema "obsoleto e injusto"

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Afapna ha exigido un "cambio inmediato" en las oposiciones docentes por considerar que es un sistema "obsoleto e injusto" para el personal aspirante.

En un comunicado, Afapna ha afirmado que "compartimos el profundo malestar y la frustración generalizada que, año tras año, padecen los opositores debido a las deficiencias del actual modelo de acceso".

"No podemos permitir que sea este personal quien salga constantemente cuestionado, cuando es quien está sacando adelante la educación pública día tras día. Esto no solo genera una inestabilidad laboral inaceptable, sino que deteriora directamente la calidad del servicio educativo público, quedando incluso plazas desiertas", han apuntado.

A su juicio, "hay que cambiar el sistema de oposición", ya que "el colectivo docente merece un sistema selectivo con rigor, garantías y total transparencia en el acceso a la Función Pública".

Por ello, el sindicato propone una "modificación inmediata" del modelo de acceso basado en "pruebas objetivas y no eliminatorias", con la implantación de un formato tipo test en el tema, además de sistemas de corrección públicos y criterios "homogéneos en todas las pruebas, similar al de otros colectivos de la Administración".

También reclaman "criterios de evaluación transparentes", con "garantías públicas y claras que aseguren que cada aspirante sea evaluado con los mismos criterios y rúbricas, independientemente del tribunal asignado". Asimismo, solicitan temarios oficiales, con la publicación de un temario único para todos los aspirantes, por especialidades, "para asegurar la uniformidad e igualdad en la competencia de las diferentes pruebas". Finalmente, piden "seguridad jurídica" y "un proceso donde prime la objetividad y se valore de forma justa la preparación y experiencia de cada persona".

"Afapna entiende que, tras las últimas noticias en las que el Gobierno central pretende reformar las oposiciones docentes, es el momento de acabar con las deficiencias de este sistema obsoleto e injusto, que perjudica tanto al personal aspirante como a los miembros del tribunal", han remarcado.

El sindicato realizará "lo que esté en su mano" para "promover una reforma del sistema de acceso a la función pública docente con total garantía".

Por último, Afapna insta al Departamento de Educación a que "tome cartas en el asunto y tome medidas reales y efectivas para garantizar, de una vez por todas, unas oposiciones dignas, transparentes y objetivas".