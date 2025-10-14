Afecciones en el servicio de villavesas este miércoles por la huelga en favor de Palestina y los paros semanales del TUC

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 15 de octubre, el Transporte Urbano Comarcal (TUC)resultará afectado durante toda la jornada por las diferentes convocatorias de huelga.

Concretamente, según han informado desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota, la huelga general por Palestina afectará al servicio TUC durante toda la jornada. A ella se sumará la huelga parcial convocada por el comité de empresa de TCC, adjudicataria del servicio de villavesas, en horario de 6 a 8.30 horas, por la negociación del convenio.

"La huelga general por Palestina ha sido planteada por diferentes sindicatos cuyas convocatorias afectan a diferentes franjas horarias que van desde la totalidad de la jornada hasta paros parciales a lo largo del día. Por ello, a la hora de fijar los servicios mínimos, se ha atendido a las convocatorias de mayor rango horario, por lo que se considerará afectada toda la jornada diurna y nocturna día 15", han indicado desde la Mancomunidad.

Atendiendo a la Orden Foral 67/2025 de 13 de octubre, se establecen los servicios mínimos del servicio de Transporte Urbano Comarcal que en el servicio diurno serán del 60% en hora punta (6 a 9.30 horas; 13 a 15.30 horas y 17 a 20.30 horas) y del 40% en hora valle (9.30 a 13 horas; 15.30 a 17 horas y 20.30 a 22.30 horas).

En el caso del servicio nocturno del miércoles 15, se ha de realizar "como mínimo el primer y último servicio, desde la cabecera del centro, intercalando al menos, con un servicio desde su cabecera del extrarradio". Todas las líneas operarán con una frecuencia de 60 minutos.

Los horarios durante los servicios mínimos se pueden consultar en las villavesas y en la página web del Transporte Urbano:www.tuvillavesa.es.