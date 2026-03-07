Aficionados de Osasuna piden la dimisión de la delegada del Gobierno por las cargas policiales en El Sadar

Marcha de aficionados de Osasuna en protesta por las cargas policiales en El Sadar - Europa Press

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de aficionados de Osasuna han protagonizado este sábado una marcha silenciosa en protesta por las cargas policiales que se produjeron el pasado 21 de febrero en el estadio El Sadar, tras el encuentro entre Osasuna y Real Madrid, y para exigir la dimisión o "cese inmediato" de la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, por la falta de "autocrítica y asunción de responsabilidades".

La movilización ha comenzado en la Plaza de los Fueros de Pamplona, donde se han ido congregando aficionados del club rojillo. Pasadas las doce del mediodía, la marcha ha partido precedida por una pancarta con el lema 'Porque somos Osasuna', bajando por la Avenida Zaragoza para finalizar en el estadio de El Sadar. También se han portado carteles con imágenes de algunas de las heridas provocadas por la acción de la policía.

Previamente, Oihane Agirregoikoa, de Sadar Bizirik, ha leído un comunicado en el cual la plataforma ha agradecido "la implicación y la activación del osasunismo popular" y ha reivindicado que "no podemos normalizar que seamos apaleados con saña y violencia en nuestra propia casa".

Ha afirmado que la afición de Osasuna "nunca ha sido vista con buenos ojos por todos aquellos que dominan y controlan la Liga" y ha destacado que "no vamos a permitir que puedan cambiar nuestra esencia", ni que "quieran cerrarnos los ojos y taparnos la boca ante la realidad social que nos rodea". Tampoco que El Sadar "deje de ser lo que históricamente ha sido", por lo que han llamado a mantener "unido el osasunismo popular".

En este contexto, la plataforma ha exigido la dimisión o cese "inmediato" de la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echevarría, tras su "no rectificación" de sus declaraciones en las que defendió la labor de la seguridad privada y de la Policía Nacional para "restablecer el orden", asegurando que "no se puso en riesgo a ninguna persona fuera de los incidentes". "No podemos aceptar que después de dos semanas no exista autocrítica ni asunción de responsabilidades por su parte", ha remarcado.

Desde Sadar Bizirik han destacado la importancia de que esta marcha sea silenciosa y llegue "unida hasta el final" para proyectar "una imagen rotunda de rechazo a lo ocurrido". Esa es "precisamente la imagen que no quieren aquellos que nos molieron a palos en nuestra casa", han asegurado. La plataforma ha trasladado, finalmente, su "apoyo y cariño a las personas heridas por las agresiones policiales".