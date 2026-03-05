El Parlamento de Navarra pide que la Policía Foral asuma la seguridad de El Sadar

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar "de manera inmediata" las medidas necesarias para que la seguridad del estadio de El Sadar "sea asumida en exclusiva por la Policía Foral de Navarra en todos los partidos y competiciones que en él se celebren".

Geroa Bai sólo ha recabado el apoyo de EH Bildu, pero ha sido suficiente, dado que UPN, PSN y Contigo-Zurekin se han abstenido. Estos tres grupos han incidido en que la moción no se puede llevar a la práctica en el corto plazo, dado que la Policía Foral necesita de más efectivos. PPN y Vox han votado en contra de la iniciativa.

PSN y Contigo-Zurekin han presentado una enmienda de sustitución que recogía el mismo texto propuesto por Geroa Bai, pero eliminando la mención a que las medidas se adoptaran "de manera inmediata". Geroa Bai, sin embargo, no ha aceptado el cambio.

La coalición sí ha aceptado una enmienda de EH Bildu para añadir a la moción otro apartado para que el Parlamento de Navarra mostrara su "apoyo a la afición del Club Atlético Osasuna" y expresara su "solidaridad con las personas que resultaron lesionadas como consecuencia de la carga policial producida el 21 de febrero de 2026". Este apartado no ha prosperado, dado que UPN, PPN y Vox han votado en contra, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin lo han hecho a favor, y el PSN se ha abstenido.

Geroa Bai ha rechazado además otras dos enmiendas, una presentada por el PSN y otra por el PPN. En concreto, el PSN proponía el "rechazo a las actitudes violentas que atacan la convivencia y los valores del deporte en cualquier evento deportivo y muestra su solidaridad con todos los heridos en los altercados que se produjeron en el Estadio del El Sadar". Además, proponía que el Parlamento de Navarra mostrara su "apoyo y orgullo a la afición rojilla que anima con valores cívicos y deportivos", e instara "a la sociedad en general y a las familias en particular a seguir contribuyendo en el fomento de los valores de respeto y convivencia en el deporte".

Por su parte, el PPN ha presentado una enmienda de sustitución que pedía instar al Gobierno de Navarra a que "adopte de manera inmediata, en colaboración con el CA Osasuna, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Estadio El Sadar y prevenir altercados por parte de determinados asistentes a los partidos y competiciones que en él se celebren".

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción "no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía". "Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa", ha defendido.

Regúlez ha considerado que "lo ocurrido tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid evidencia la necesidad de culminar el modelo de policía integral". "No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra", ha afirmado.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que esta es una "moción fake" porque "la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicios".

Además, ha considerado que "al nacionalismo vasco se le ve la patita" con esta moción. "Queda claro que les molesta todo lo que huele a España, y la Policía Nacional, como lleva una bandera de España, les incomoda. UPN no va a votar 'sí' a esta moción porque no vamos a participar de criminalizar a la Policía Nacional y porque se está engañando a los navarros, y no vamos a votar 'no' porque no vamos a renunciar al desarrollo real de nuestro autogobierno", ha comentado.

El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha afirmado que a los socialistas se les ha acusado de "equidistancia, pero nosotros lo catalogamos como sentido de la realidad actual". "Nosotros abogamos por una Policía Foral integral. Esto no quiere decir ni exclusiva ni excluyente. Queremos una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral", ha expuesto.

Alzórriz ha lanzado reproches a EH Bildu para afirmar que en Euskadi existe la Ertzaintza y desde la formación abertzale "siguen criticando y atacando las actuaciones que realiza". "Ustedes están diciendo que aquí, con una policía de cercanía y que conoce el entorno no pasarían ciertas cosas, cuando la realidad es que la policía es policía y tiene que dar seguridad al conjunto de la ciudadanía", ha dicho a la formación abertzale.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha asegurado que "la afición de Osasuna fue maltratada injustamente como consecuencia de una actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional" tras el partido contra el Real Madrid, y "ante esto la delegada del Gobierno dijo justamente lo contrario y ha calificado esta actuación como proporcionada y adecuada". "No nos parece aceptable. La posición de EH Bildu es muy clara y ha sido pública desde hace mucho tiempo. Entendemos que la gestión debería estar en manos de la Policía Foral", ha indicado. Además, ha afeado a UPN que "defiende un foralismo intermitente, a veces sí y a veces no".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "cualquier conducta incívica y violenta es absolutamente inaceptable" y ha planteado si "va a haber diferencia en la forma de actuar de una policía u otra". "La clave está en la prevención, es trabajar en evitar este tipo de situaciones. Se trata de garantizar una respuesta firme que proteja al conjunto de los asistentes cuando sea necesario", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha indicado que la Policía Foral "tiene más arraigo social y territorial en nuestra Comunidad, es más próxima a nuestra realidad, y por tanto, su gestión directa, en exclusiva, puede contribuir a una mayor cercanía". "Garantizar que no haya una mala actuación es imposible, pero ese modelo de arraigo, proximidad o cercanía puede minimizar el riesgo", ha apuntado, respaldando que la Policía Foral se encargue de la seguridad de El Sadar. "La cuestión no es 'sí' o 'no', sino cómo, porque asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible", ha subrayado, señalando que hacen falta nuevos efectivos de Policía Foral.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que su grupo "no va a caer en la trampa de una policía sí y otra no". "El foco es que aquí hay un grupo que se llama Indar Gorri que ha sido condenado ya por muchas actuaciones y lo que hay que hacer con ese grupo es expulsarlo directamente de El Sadar", ha señalado.