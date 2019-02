I-E afirma que "no era inevitable la desaparición de Caja Navarra" y ve "responsabilidades políticas" en el Gobierno

Publicado 21/02/2019 15:58:57 CET

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda-Ezkerra ha concluido, tras la comisión de investigación de Caja Navarra en el Parlamento foral, que "no era inevitable la desaparición de la CAN y que había alternativa para la CAN continuando fieles al mandato fundacional de la entidad como una entidad financiera de tamaño medio, sólida y solvente, centrada en Navarra, al servicio del desarrollo económico y social de Navarra".

Según Izquierda-Ezkerra, "el final de Caja Navarra podía haber sido otro" y "con otra gestión y con otras decisiones Caja Navarra podría haber sobrevivido a las crisis financieras de 2008 y 2011, y que podría haberse mantenido como entidad financiera al servicio del desarrollo social y económico de Navarra".

Ha señalado, en un comunicado, que "se quiso transformar una Caja de tamaño medio, sólida y solvente en su territorio natural, Navarra, en una gran entidad bancaria que diese un gran salto al mercado español e internacional, asumiendo unos riesgos enormes y extraordinarios, a través de un proyecto de crecimiento y expansión megalómano y faraónico que abandonó el objeto fundacional de la Caja, condenando a la entidad a la desaparición".

Para I-E, "la alternativa de Caja Navarra era haber continuado fieles al mandato, al propósito fundacional de la entidad, habiendo seguido administrando y gestionando Caja Navarra como una entidad financiera de tamaño medio, sólida y solvente, centrada en Navarra, al servicio del desarrollo económico y social de la Comunidad foral".

A su juicio, "tanto el plan de expansión, como el plan de prejubilaciones, la arriesgada salida a Bolsa, como la fusión con Caja Sol con una importante exposición 'al ladrillo', son decisiones que fueron determinantes en la pérdida de solvencia de la CAN y su desaparición".

Izquierda-Ezkerra ha señalado que "el Gobierno de Navarra permitió la mutación del objeto fundacional de Caja Navarra, consintiendo que se pretendiese transformar Caja Navarra a través de un proyecto irracional de expansión". Por ello, considera que "las responsabilidades políticas del Gobierno de Navarra son evidentes".

En su opinión, "sin la conformidad y el consenso del Gobierno de Navarra, el equipo directivo y gestor de Caja Navarra no podría haber puesto en marcha el proceso que llevó finalmente a su desaparición".

Por último Izquierda-Ezkerra ha insistido en su propuesta de creación de una banca pública navarra para "responder a las necesidades de crédito de las pequeñas empresas, familias, cooperativas". "Una banca pública que llenaría el vacío que dejó la desaparición de la CAN y que competiría con el oligopolio bancario que sigue sangrando a las clases trabajadoras", ha concluido.