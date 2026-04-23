Agotados en pocas horas todos los pases de las visitas guiadas gratuitas al Monumento a los Caídos

Archivo - Monumento a Los Caídos. - CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las visitas guiadas gratuitas al Monumento a los Caídos han agotado sus plazas en pocas horas. Las jornadas de puertas abiertas programadas por el Ayuntamiento de Pamplona entre los días 29 de abril y 10 de mayo, todos los días de la semana salvo el 1 de mayo, ya no tienen plazas disponibles. Se habían previsto 550 puestos, para personas de todas las edades, salvo menores de 6 años, que se han repartido por orden de llamada al teléfono 010.

El edificio que alberga el Monumentos a los Caídos se reabrirá más adelante, para la exposición de los trabajos finalistas del concurso internacional de proyectos y, previsiblemente, habrá nuevas tandas de visitas guiadas al inmueble, según ha informado el Ayuntamiento. Las visitas de primavera recorrerán la planta baja del edificio y realizarán un recorrido por la cúpula y acceso a la cubierta-mirador, si bien esta parte no será accesible para personas con movilidad reducida. La jornada incluirá la proyección de un vídeo documental bilingüe.

Las visitas guiadas a los Caídos se inscriben dentro del proyecto municipal que busca dotar de "un nuevo significado al edificio y su entorno, que se convertirá en un espacio de recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo, a través del modelo de Museo Memorial". En la actualidad, un jurado está deliberando sobre las 21 propuestas recibidas, para elegir un máximo de cinco, que se conocerán el mes próximo. Las propuestas seleccionadas se expondrán a la ciudadanía, con el fin de recoger aportaciones y sugerencias.