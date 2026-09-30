La agresión en la final del mundial en Berriozar se ejecutó por "un entramado perfectamente organizado"

Registro de la Guardia Civil y la Policía Foral en el marco de la operación policial por la agresión a un grupo de militare que seguían la final del Mundial de fútbol en Berriozar. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Foral y la Guardia Civil respecto a la agresión a un grupo de militares que seguían la final del mundial de fútbol en Berriozar el pasado 19 de julio ha concluido que el ataque fue "ejecutado por un entramando perfectamente organizado que realizó un señalamiento previo de las víctimas".

Cabe recordar que la Policía Foral y la Guardia Civil detuvieron la semana pasada en Navarra a ocho personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta participación en la agresión. Además, se han practicado cinco registros domiciliarios en los que se ha intervenido indumentaria presuntamente utilizada en el asalto, dispositivos digitales y abundante documentación de naturaleza antifascista y antiespañolista, según han informado la Delegación del Gobierno en Navarra y la Policía Foral en una nota.

A los detenidos se les imputan los delitos de lesiones agravadas con discriminación ideológica, desórdenes públicos, atentado contra funcionario público y daños.

La Policía Foral y la Guardia Civil de Navarra iniciaron la investigación de esta operación, denominada TIBU, tras los hechos ocurridos a las 22.20 horas del pasado 19 de julio en la terraza de un bar ubicado en la localidad de Berriozar.

Un grupo conformado por 19 individuos, ocultando total o parcialmente sus rostros y portando defensas extensibles y barras metálicas, irrumpió en el establecimiento y agredió de forma coordinada a diez personas que resultaron ser militares profesionales del Regimiento América 66, con base en el Acuartelamiento de Aizoain. Cuatro de las víctimas portaban camisetas de la selección española y la mesa que ocupaban estaba presidida por una gran bandera de España, según han explicado la Delegación del Gobierno y la Policía Foral.

"El modus operandi de agresión consistió en una combinación de roles que permitió, por un lado, a través de una célula de vigilancia u 'ojeadores', detectar a las víctimas en la terraza del local, realizando una fotografía que se difundió a través de canales de mensajería para 'marcar' la ubicación exacta y catalizar la concertación previa para ejecutar la agresión", ha añadido la Delegación.

Por otro lado, "el núcleo de ejecución o fuerza de choque se desplazó hasta el lugar para materializar el ataque". Entre los elementos más contundentes recabados durante la investigación destaca el nivel de medidas en materia de seguridad adoptado por los asaltantes, además de la ocultación de los rostros durante la ejecución de la agresión.

La operación policial ha concluido con la práctica de cinco registros domiciliarios en las localidades de Pamplona, Berriozar y Ansoáin. Durante los registros, los agentes se han incautado de diversos elementos presuntamente relacionados con la comisión del ilícito investigado.

La juez titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Dos de Pamplona, tras la puesta a disposición judicial de los detenidos mayores de edad, ha decretado su libertad provisional sujeta a medidas cautelares. En concreto, se ha decretado la prohibición de aproximarse a las víctimas a una distancia inferior a 500 metros, la prohibición expresa de acudir o permanecer en Berriozar, la retirada del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional, y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial. Los detenidos menores de edad fueron puestos en libertad bajo la tutela de sus progenitores y a disposición de la Fiscalía de Menores.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y la División de Información de la Policía Foral de Navarra. En la fase de explotación han participado efectivos del Grupo Rural de Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), y las Divisiones de Intervención y Seguridad Ciudadana de Policía Foral.