Agricultores constituyen la Asociación Semilla y Belarra para canalizar sus reivindicaciones ante las instituciones

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agricultores que forman parte del movimiento 6F han constituido la Asociación Semilla y Belarra como forma de canalizar sus reivindicaciones ante las instituciones y, de hecho, el Gobierno de Navarra ya les ha trasladado que les convocará a las mesas de trabajo que ha constituido para negociar mejoras en el sector.

La asociación cuenta ya con 250 personas, algunas de ellas afiliadas a organizaciones agrarias y otras no. La organización no cuenta con sede física. Fran Jaso, representante de la nueva entidad, ha explicado que no se trata de un sindicato. "Esto es una asociación totalmente transversal. Aquí cabe todo el mundo, afiliados a sindicatos, no afiliados, gente de un brazo político, de otro. Aquí lo que nos une es el sector agrario y los problemas del sector agrario", ha asegurado durante la presentación de la asociación en un acto ante el monumento a los Fueros en Pamplona. La entidad "no sustituye" al movimiento 6F.

Fran Jaso ha explicado que el fin de Semilla y Belarra es que "se canalicen las reivindicaciones y, sobre todo, unir al sector agrario, tanto a agricultores y ganaderos, y estamos dispuestos a trabajar de la mano con cualquiera".

Jaso ha explicado que la asociación se ha constituido con una mesa provisional y próximamente se convocará una asamblea general para votar la mesa que la dirigirá durante un máximo de cuatro años. Previsiblemente esta mesa estará constituida a principios de mayo. "La asociación se ha creado a raíz del movimiento 6F, somos todos parte del 6F, y esto es como una forma de canalización para que lleguen nuestras reivindicaciones a todos los organismos, especialmente al departamento de Agricultura, que las recoja y las haga llegar a donde tenga que hacerse", ha indicado Fran Jaso.

El representante de la asociación ha explicado también que Semilla y Belarra surge por "el descontento que tenemos el sector agrario con la manera que están trabajando hasta ahora los sindicatos". Según ha explicado, ya se han presentado a las organizaciones EHNE, UAGN y UCAN.

Jaso ha aprovechado para animar a la ciudadanía e instituciones a participar en una manifestación convocada para este sábado, 13 de abril, a las 18 horas en Pamplona, con el lema 'En defensa del sector primario'. La marcha saldrá desde Antoniutti y finalizará en la plaza del Castillo.

Fran Jaso ha explicado que este mismo martes la asociación ha mantenido un encuentro con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, a modo de presentación y ha destacado que la reunión "ha sido muy correcta".

Jaso ha explicado que la asociación ha pedido estar en las mesas de trabajo para abordar mejoras en el sector y el Gobierno de Navarra "nos ha transmitido que cuentan con nosotros y que van a contar con nosotros, que van a seguir contando, lo cual para nosotros ha sido muy grato y muy importante". "De hecho, nos han dicho que nos van a convocar, no en mucho tiempo, en breve, para otra reunión, ya promovida por ellos", ha explicado.

Sobre el intento de asalto al Parlamento foral por parte de un grupo de agricultores, ha explicado que "hemos cometido errores, asumimos los errores, y pedimos disculpas por los errores cometidos". "Al final hay que asumir los errores, pero creemos también que se ha magnificado un poco todo lo que ha pasado. Todos podemos cometer errores y los asumimos, pedimos disculpas y a seguir trabajando, y no aprovechar el momento ni para el oportunismo ni para el victimismo", ha indicado.

Respecto a las medidas planteadas por el Gobierno de Navarra, el de España y la Unión Europea, Fran Jaso ha afirmado que "son anuncios, no hay nada para decir que estamos contentos, seguimos estando descontentos".

Por su parte, Alberto Alecha, también miembro de la asociación, ha señalado que la agilización de la devolución del IVA "es un pequeño paso más". "Las medidas fiscales son una pequeña parte de todas las reivindicaciones. Agilizar la devolución del IVA no es algo que nos ponga contentos, es que es una necesidad porque la tramitación es muy larga, las inversiones se hacen y hay que contar con ese tiempo que no vas a tener esa liquidez. Es una medida que vale, pero no es lo más importante. Si me devuelven todo el IVA que necesito recuperar, me va a hacer tirar un tiempo, pero lo que me puede hacer que me vaya, que cierre la explotación, es todo el resto de medidas de la PAC, agroambientales, que muchas veces se han hecho sin tener en cuenta al mundo agrario y sin tener en cuenta al mundo natural también", ha asegurado.